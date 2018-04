Chin-guen-zen

Dados los resultados de las últimas encuestas, de Mitofsky a Reforma, donde el único que gana puntos es el señor licenciado don Peje, lo más probable es que sus contendientes, que están a un strike de irse a la segunda división, exacerben la estrategia de caerle al puntero como los helicópteros de la Marina que le dispararon durante dos horas a la policía de Jalisco. Por eso, no dudo que ante la promesa pública del Red Irish Pub de Tijuana de que, si gana Andrej Manué regalará tarros de cerveza “hasta agotar existencias”, Pepe Toño Mit obviamente dirá que el Peje está coludido con el Ejército Republicano Irlandés. Una idea que de seguro saldrá de la mente siempre lúcida y lucida del Nuño Artillero que, a pesar de los pesares y de sabotear la campaña de #Yomero hasta donde ha podido, se mantiene en el puesto cuando debieron de haberlo echado a patadas, junto a Javier Lozano, al ritmo de más ayuda el que no estorba.

Aquí, desde esta humilde atalaya que algo tiene de cruz y del Pantera, se le dijo al candidato del PRI que no quiere que se sepa que es del PRI pero ni modo, es del PRI; que tirara el lastre, que el concepto de campaña que le vendieron de “AMLO, un peligro para México” ya estaba muy pasado de moda, que hasta el inventor de tal cosa ya la daba por muerta, pero no hizo caso.

Y el otro no es mejor: el máximo logro de Chicken Little Anaya ha sido salir cantando con el niño Wawis, que es peor que un dolor de muelas a ritmo de reguetón. Así, como no marcan agenda y se limitan a cuestionar los dictados del Peje en cualquier materia, parece que lo único que les queda es cometer un acto verdaderamente disruptivo y desesperado para medio ganar algo de su rating, que está más bajo que el de La hora nacional.

Es decir, van a tener que salir y, por ejemplo, pelearse con el intocable de Carlos Slim que, a juzgar por sus defensores, entre los que curiosamente no se encuentran ni los empleados de Telcel ni las meseras de Sanborns, cualquiera diría que es el nuevo Niño Fidencio. Si eso los pone nerviosos como es lógico, podrían comandar una misión kamikaze hacia el Nuevo Aeropuerto, que prácticamente está considerado Pueblo Mágico por el Consejo Coordinador Empresarial, y dejarle caer unos taxis aéreos del año 68 como en los que viaja el Peje y dejarlo pa’l arrastre.

Sobre el nuevo aigriopuerto, el señor Slim habla de detonar grandes zonas de desarrollo y empleo cuando, la verdad sea dicha, en los alrededores del viejo aeropuerto no se detonó prácticamente nada, o si no, que le pregunten a los habitantes del Oriente de la CdMx (no se diga a la banda del Peñón de los Baños, que vive prácticamente en el ostracismo).

Como quiera que sea, el Peje no se puede confiar. Supongo que se va a meter una sobredosis de Amlodipina y Rivotril, yoga y feng shui, valemadrina y mucho espíritu zen para enfrentar a sus contrincantes con toda serenidad y paciencia, al ritmo de chin-guen-zen.

