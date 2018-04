“México is the shit”

Días llenos de sorpresas. El Ejecutivo solo se tomó 24 horas para responderle a Donald Trump sus arrebatos y jaladas de andar mandando a la Guardia Nacional a la frontera a dizque controlar el paso de criminales, pandilleros y canallas, con una fuerza que primero mata y luego averigua, pero sobre todo la caravana migrante, que imagina llena de guerrilleros del Viet Cong en versión de los Power Rangers. Y la respuesta, la verdad, no fue tersa, pues lo menos que le pidió el Licenciado Peña a Ronald McDonald es que no desatara su frustración contra México. Muchos exacerbados querían que sacara al embajador en Washington y declarara la guerra; yo digo que con impedir que los spring breakers se pongan hasta las chanclas y hagan desfiguros en Cancún, basta y sobra.

Incluso, en un acto todavía más vengativo, el gobierno debería negociar con los narcos como hizo el obispo de Chilpancingo, para que diversifiquen los mercados e impedir que a los gringos les llegue su dosis de heroína; ahí sí van a parir chayotes y nos van a devolver por lo menos Disneylandia y hasta nacionalizarán a todos los dreamers.

Y si nos ensañamos, que Mit le aplique a Donald su #7de7 para que sienta lo que es estar por abajo de la línea de flotación de la pobreza. Y que esta declaración reloaded pero refurbished no es tan desdeñable como dice Ricky Ricón, sobre todo porque te ubica en tu verdadero nivel: porque después del triple certificado notarial y hasta con observadores de la ONU, parecía que su declaración casi incluía sus claves secretas del YouPorn, Cambridge Analytica y de Sedesol, deja en claro que el candidato priista no solo es un pobre político sino que es un político pobre. O sea, tiene 100 mil pesos en sus cuentas, no se vale; con razón los líderes charros del PRIcámbrico temprano lo ven feo. Incluso, para hacerse de una casa imposible en Coyoacán de a dos melones y medio, seguro tuvo que recurrir al mismo corredor inmobiliario de Navalú, que agarra puros ofertones.

Como quiera que sea, quizá deberíamos aprovechar la proximidad de la Guardia Nacional para que investigue los más recientes feminicidios en México, que superan de lejos a las Poquianchis.

Después de este discurso, que seguramente dejó deprimido a Videgaray, muchos de los matraqueros oficiales ya hasta se quieren poner su muy luida y ceñida playera del Servicio Militar y lanzarse a la frontera con una chamarra de “Mexico is the shit”.

