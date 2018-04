El chaka-chaka

Ya no se sabe qué tardó más en llegar, si la respuesta panista del Chavo Chaka a la Niña Bien (no se sabe si el PRI mantendrá la secuela de este homenaje a Amarte duele, o si se limitará a hacer un spot más lógico con un chavorruco que se siente millennial, como sería lo más previsible) o la reacción del TEPJF a la andanada de críticas que le cayó encima nada más por darle tantita chance al señor licenciado don Bronco, que tuvo a bien recibir el apoyo de muertos que emergieron de sus tumbas solo para otorgarle la poderosa y varios miles de fotocopias que unidas como un solo hombre no pudieron estar equivocadas al apoyar a este cowboy que tiene tan contentos a los regios pues, gracias a la candidatura que le cayó desde Los Pinos como dicen las pésimas lenguas —yo no lo creo, a mí no me consta—, se lo van a quitar de encima. O sea, no se vale, solo porque no cumplió con lo único por lo que llegó a la gubernatura, es decir, meter al tambo a Medina, su antecesor priista, que vive a todo dar con su copete intacto. Acá entre nos, ¿no es curioso que los únicos ex góbers preciosos que están en el tambo, o están siendo perseguidos o medio perseguidos, tienen copete de hueso o tienen pelos de escobeta como Yarrington? ¿Eso querría decir que Aristóteles Sandoval, que usa el mismo gel de Moco de King Kong que mi Licenciado Peña, la va a librar cuando acabe su periodo? Muy probablemente.

O sea, qué onda con los magistrados del TEPJF que se tardaron tanto en responder a las acusaciones y señalamientos de ser más vendidos que el árbitro que marcó el penal en contra del Juventus y a favor del Real Madrid, que cualquiera diría que se tomaron tanto tiempo porque estaban buscando un chofer como el del señor Barreiro, que lo mismo te lleve a tu destino que te sirva de prestanombres.

Tal vez por eso ya regañaron a la PGR por andar investigando a Chicken Little Anaya, que qué se creen, que amo de las naves industriales es tan bueno, santo y puro como bronquitis aguda.

Con razón ya se le dio carpetazo a las investigaciones sobre la estafa maestra, el TEPJF no se vaya a poner como Buffon después de la derrota y declare que le están conculcando su derecho al dotor Mit de exigir debates cada hora, haga o no haga falta. Y de paso recupera el espíritu del “AMLO, un peligro para México” en tonito medio neuras. Ese muchacho sería la última persona que uno quisiera tener de compañero de vuelo en medio de una leve turbulencia.

Puro chaka-chaka.

