Ya no se sabe qué es más laberíntico y complejo, si entender los abusos y costumbres que habrán de dominar la administración del Fonden (entre más dicen que va a ser transparente se me hace más opaco con su mala imitación de las tarjetas Monex) o lo que ocurrió este infausto domingo en la Cataluña rebelde, donde todo lo que podía salir mal salió auténticamente de la chingada. Duelo de necedades y excesos que terminó con lo peor: Rajoy soltando a sus rabiosos granaderos, que había mantenido encerrados durante varios días en un barco en el puerto de Barcelona, como para que reprimieran con más ahínco.

Históricamente no se nos da bien la comprensión de los afanes separatistas, sobre todo porque no entendemos que no se valore en todas sus dimensiones el concepto “¿Adónde vas que más valgas?”. Y no se nos dan, primero porque tuvimos la experiencia traumática de perder Texas, Nuevo México y varios más por los delirios de Santa Anna, que era un Rajoy muy sobrevalorado; segundo, porque nos tocaron los esfuerzos yucatecos que tenían algo de catalán y mucho de sueño guajiro; tercero, porque la experiencia vasca se transformó en un espectáculo de matazones, secuestros y bombas que no eran mejores que el franquismo, y cuarto, porque las escisiones soviéticas auspiciadas por la perestroika y la glasnost terminaron por empoderar a puro satrapita que se olvidó de la justicia proletaria.

De ahí que cuando modorramente me desperté y comencé a ver las imágenes de los granaderos madreando gente, pensé en un principio que se trataba de una película sobre el 2 de octubre que no se olvida, es de lucha combativa, en su enésimo aniversario. Ya después de ver todas las imágenes y videos, escuchar discursos y entrevistas, revisar los comentarios de gente avezada en esos temas culés me di cuenta de que todos están mal (los separatistas catalanes, encabezados por Lord Puigdemont, que se saltan todas las trancas legales y autoritariamente acallan a los otros catalanes nacionalistas que difieren de ellos, como el derechoso Partido Popular franquista-falangista que, inspirado en las hazañas de Pinochet, recurrió a la fuerza bruta represora como cualquier gorilato latinoamericano de los setenta), pero particularmente Mariano Rajoy, que todavía se relame los bigotes alegando que “hice lo que tenía que hacer”, en el mismo tonito de Díaz Ordaz cuando alegó que estaba muy orgulloso de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968.

A mí no me engañan: en estas cosas don Mariano se dejó asesorar por Trump a su paso servil por Washington, quien ante la matazón de Las Vegas seguro va a regañar a las víctimas por no haber sacado sus escopetas para responder los balazos de su agresor.

Como diría el dios de la guitarra y los corazones rotos, el gran Tom Petty, que no se sabe si vive o muere, estamos instalados en la free fallin’, en la caída libre en un socavón profundo y negro como nuestra suerte.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto