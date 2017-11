Puro "bullying" extremo

Cruzo peligrosamente la carretera que va del puerto de Veracruz a Tlacotalpan solo para conocer ese pueblo mágico y el tiempo se siente como el hastío que es pavorreal que se aburre de luz en la tarde, como diría El Flaco de Oro. Ahí, en su pequeño museo te dan ganas de que solamente una vez se vote en la vida, con la pura y total renunciación a quienes se quieren trepar a la malagueña al Frente.

Y es que esa reunión de Margarita Zavala, el dotor Mancera y Moreno Valle, por más que casi no se veía arreglada ni posada, anuncia una rebatinga por la candidatura como de teleofertones del Buen Fin.

En vez de perder el tiempo en formatos seudodemocráticos para encontrar al buen@, y en el marco del centenario de Pedro Infante, los suspirantes deberían de gritar en el Zócalo el clásico discurso de aceptación de la victoria política de Silvano Treviño en La oveja negra (“Ya que el pueblo me ha eleuto para prefeuto es porque yo soy auto para el efeuto, y como en mi humilde conceuto siempre he sido un hombre reuto, aceuto”). El primero que quede como si Cutberto Gaudázar se hubiera tomado un Pedro Chávez Special, gana.

Como quiera que sea, dije que crucé peligrosamente por aquella carretera veracruzana no solo porque es un laberinto retocado de trampas para los oriundos de la zona y los turistas que tratan de pasear trabajosamente por la cuenca del Papaloapan, sino porque hay que hacerla más ancha para que quepan los baches. Está bien que Yunes heredó puros socavones económicos, pero en vez de gastar en anuncios espectaculares repartidos por todo el estado donde se ve a Javidú vestido de ratero mientras el góber de hoy exige que lo refundan en el tambo, debería de luchar porque esa infraestructureichon sea debidamente reconstruida porque es una vergüenza superior, que solo puede ser comparada con el cochinero carretero de Ruiz Esparza y el nada grato de Graco.

Ya lo único que debe alivianar a los veracruzanos que viven tristemente al día a orillas de esa autopista del horror por no saber valorar la herencia de los émulos del Tío Fidel, son las palabras del cardenal Sandoval Íñiguez, un tipo del siglo XV extraviado en el XXI, que para explicar los feminicidios que casi no se han dado bajo el peñanietismo, ha dicho que todo es culpa de las mujeres que no tienen prudencia “al subirse con cualquiera que ande bien vestido”. Y por eso las matan o las violan.

A lo mejor eso pasó en Atenco. Puro bullying extremo.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto