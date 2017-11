Los ‘bulleadores’ de Papantla

Tal parece que de lo que se trata es de ser contreras. Si el licenciado Peña, en toda su infinita sabiduría, exige a esa cosa nebulosa que se autodenomina sociedad civil que pare de bullear, ésta, en vez de responder con mansedumbre, lo primero que hace es seguir bulleando. No se vale. Sobre todo porque ahí vemos a las grandes instituciones rifándosela como los grandes (ya don Mikel Arriola afirma que en el IMSS ya se rompieron todos los récords en materia de generación de empleos, aunque sean de medio salario mínimo para abajo), mientras los señores de las quejumbres borrascosas no paran de decir que el rey va desnudo. Maldita sea. Ahí tienen a la PGR y a la Secretaría de Gobernación tratando de hacerle entender a los escépticos de la patria que el país está sin novedad, que estamos al ciento por ciento, que todo es tranquilidad y decoro, que no hay de qué preocuparse, que todo lo demás es producto de las fake news y la histeria colectiva.

Yo digo que la presente administración, fuente inagotable de sapiencia y sentido común, debería de obligar por decreto a que todos los mexicanos sean como Camacho Quiroz, el rey de las mollejas de tablajero que, frente a una situación incómoda, prácticamente insostenible, siempre tiene ideas geniales para salir del atolladero y darle la vuelta a los dichos de los amos del bullying. Tal y como hizo en el caso del supuesto grito de “¡Eeeh puuutoooo!” que hicieron sus compañeras de sector y de partido en San Lázaro: ya cuando me las estaban linchado solo porque parecían haber sido amaestradas por Carmelita Salinas, el líder de los choznos de don Plutarco en el Congreso alegó que las cultas chicas, algunas de ellas metidas en temas de género y derechos humanos, en realidad no había espetado el clásico “puto” sino que habían expresado un gentil “bruto”.

Magnífica e inteligente respuesta. Supongo que en esa lógica alegará que don Enrique nunca confundió a Uruguay con Paraguay, que lo que quiso decir es que había buen clima en Camagüey.

Así, creo que don César tendría que encabezar las negociaciones del TLC que, a pesar del eterno optimismo de Ildeponcho Guajardo, que para explicar que todo está bien, habla como vendedor de tiempos compartidos en Kafkapulco, no se pueden augurar grandes milagros. Sobre todo cuando Wilbur Rose, gran animador de los Paradise Papers, anunció que si México se salía del TLC por no seguir los lineamientos leoninos planteados por los emisarios de Donald Trump, el efecto sería “devastador”.

En vez de “devastador” Camacho diría “lo que Wilbur quería decir es que todo es culpa de López Obrador” y todos contentos. Digo, si lo dicen Roger Bartra y Javier Sicilia solo para confirmar que en la izquierda son pocos pero sectarios, debe ser cierto.

Dígale NO a los bulleadores de Papantla.

