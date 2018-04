Auditorías a los socavones al mojo de ajo

Desde esta humilde atalaya que tiene algo de cruz y del Pantera quiero felicitar al Tribunal Electoral de la Federación y a los cultos magistrados que valerosa y sanamente lo encabezan, por la oportunidad que se le da a los mexicanos de paladear la campaña del Bronquitis Aguda, que no puede ser ni más inteligente ni más sacalepunta, demostrando así que no solo merece respeto sino un show en el burlesque, porque lo primero que hizo don Javi, además de declararle la guerra al Peje (ni modo que madree al dotor Mit, por el que dicen las pésimas lenguas que va a declinar) después de que el honorable tribunal le validara sus chorromil fotocopias y las firmas de los muertos vivientes que lo avalan, fue ir a bolearle los zapatos a la ciudadanía. Un acto que algunos calificarán de vulgar populismo, pero que es en realidad un ensayo de lo que tiene que ir a hacer con los magistrados, además de lavarles y plancharles la ropa para agradecer los favores recibidos que, la verdad sea dicha, no son pocos.

Se me ocurre que si El Bronco se pone como trompo y su campaña solo está basada en bolear zapatos (hasta los de Medina, su antecesor en el gobierno de Nuevo León), es muy probable que gane las elecciones. Más aún cuando sus spots parecen hechos por los productores de Telehit: Interior. Día. Vemos al Bronco sentado en un camión de transporte público acompañado de varios pasajeros que representan al pueblo. El candidato les va explicando cuál será su ruta. Se va a bajar en tal lado y luego agarrará para tal otro y, como si hubiera anunciado que va a escalar el Himalaya, pregunta a los ahí presentes: “¿Cuándo han visto a alguien hacer este recorrido?”. Y la gente lo mira con cara de “no chingues, es lo que hacemos todos los días”.

Un candidatazo. Como lo sería Calderón si lo dejaran hacer campaña (bueno, de hecho está haciendo campaña a favor de su señora, aunque parezca que está haciendo campaña a favor de él), pues volvió a defender su narcoguerra por oportuna y humanista. Eso, además de decir que Mit es corrupto, Anaya está loco y que Peje otro poco, como para la sección “¿Y tú qué hora traes?”. Por eso no parece nada casual el extraño retorno de García Luna Productions que, en vez de traer bajo el brazo una nueva telenovela como la de madame Cassez, ahora nos deleita con un libro donde afirma que lo hecho por Jelipillo en materia de seguridad fue una maravilla, mientras que lo del licenciado Peña ha sido un verdadero desastre. Bueno, defendió al calderonismo como Slim al Nuevo Aeropuerto, colocándolo al nivel de Tierra Santa, sin mencionar la necesidad de unas auditorías a lo que a leguas huele a socavón al mojo de ajo.

Como quiera que sea, García Luna espera, agazapado en la maleza, que gane Margarita para que don Genaro rompa todos los récords en materia de matazones que ha impuesto Peña Nieto.

