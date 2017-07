¡Qué malvada es la gente! En cuanto se escuchó el run run de que R2D2 Montiel estaba pasando las de Caín en el hospital, un amplio sector de la sociedad en su conjunto, casi casi que comenzó a hacer la ola, aventar confeti, descorchar la champaña y escanciar el sotol. Algunos hasta querían lanzarse a festejar al Ángel, como si hubiera ganado la aposcaguada selección mexicana que nada más fue a hacer el ridículo frente a Alemania, dejándonos una duda existencial tremenda: ¿cual Osorio es peor, Juan Carlos o Chong?

No se vale. Tan buen góber que resultó, fiel a las directrices del grupo Atracomucho, dejó una impronta indeleble donde los derechos de las ratas eran más importantes que los de los humanos. Además, nos dio grandes lecciones sobre cómo sacarle más jugo a la especulación inmobiliaria (no inventó el sueño dorado de las casas blancas, pero lo actualizó para los tiempos del capitalismo salvaje y del nuevo PRI), además de enseñarnos cómo se debe tratar a una mujer y a los hijos en una telenovela ejemplar.

Debemos estar muy mal como para desacralizar así a los verdaderos héroes de la patria, carajo.

Esa misma suerte de espíritu maligno cunde en la nación, desde antes de que mientras la Ciudad de México se hundía como el Andrea Doria, mientras el dotor Mancera andaba de gira artística. Un espíritu que hoy vemos reflejado en la constitución del llamado frente amplio de vivales, que debido a las suspicacias, pero sobre todo a la envidia y el egoísmo, nada más no toma forma. Margarita (o Macartyta, como la llaman los canallas) Zavala dice que si el PAN se pone las pilas, ella puede ser la candidata única e indivisible que todos los panistas quieren. Y como no le hicieron mucho caso en el aquelarre blanquiazul, se fue haciendo berrinche porque no se quería juntar con la chusma de Morena o el PRD, llevándose a empellones al simpatías de su maridito al Zavalabús.

En el Perderé las cosas no son mejores y los únicos que quieren entrarle al frente para ver si les alcanza pa’l chivo son Los Chuchos que ya se creen los macrones mexicanos. Pobres tontos, nada ingenuos charlatanes.

Lo bueno de todo esto es que a toda esa bola de buitres no se les hizo y don Arturito Montiel todavía tiene la oportunidad de agenciarse otros terrenitos. ¿No es increíble que en un país como el nuestro que no hay dos en la vida, fue posible que Robertico Limonta Madrazo, haya sido alguna vez más probo que Montiel?

Igual y se compone y me lo recluten para encabezar el frente amplio de vivales.

jairo.calixto@milenio.com

www.twitter.com/jairocalixto