“Ofensib an usles”

Pueden decir misa, pero uno de mis deseos más acariciados es que, un día, el señor licenciado don Peje alguna vez me señale como parte de la mafia en el poder, y que yo pueda gritar a los cuatro vientos mi tragedia y mis camaradas de sector y de partido me apapachen y me rescaten y pueda convertirme en un adalid de la libertad de expresión. Y quizá haya quien simplemente me regale una rosa o, incluso, me proponga posar para una estatua junto al monumento de El caminero, cuando lo que a mí realmente me gustaría es que me invitaran alguna vez a las opíparas cenas de Carlos Slim, El Canelo y Bill Clinton, donde se pagó una cuenta de casi 400 mil pesos (ya me imaginó el clásico comentario de “¿y quién pidió mariachis con todo y Luis Miguel?”) y una propina a los meseros de 50 mil pesos que nos tienen a todos muy envidiosos y buscando una chamba en un lujoso restaurante por si se les ocurre regresar.

Claro que ya dijeron que eso no fue veldá, que todo es una ilusión, que nunca pagarían esa cantidad si se podían haber ido a un Sanborns. Es una lástima.

Si hubiera otra oportunidad de ese estilo, ojalá no fuera en un local en Guerrero, porque ahí ya no se respeta ni a los curas, y el Arzobispo tiene que salir a pedirle a los del crimen organizado que respeten a los ensotanados, que no se vale.

Bueno, pensándolo bien, tampoco en el Mordor del Edomex, donde Del Mazo no puede proteger ni siquiera a los suyos, como el candidato a Cuatitlán Izcalli, quien fue abatido a balazos. Si pasó en Dinamarca, debe haber algo podrido en Atlacomulco.

Como quiera que sea, sé bien que don AMLOVE es muy dado a caer en las provocaciones, es intolerante a la frustración y le da por señalar con índice flamígero a quienes lo critican con buena o mala fe, con ánimo destructivo o constructivo. Con que te metas un poco con sus alianzas con el Ku Klux Klan del PES (digo, por lo menos adoptó a Catémoc Blanco y no a Fausto Vallejo, el gollum de Morelia, quien después de dejar al estado en condiciones más chafas que el índice Dow Jones o que la campaña del dotor Mit, que ya va en octavo lugar, según la última encuesta de El Financiero, le apuesta para ganar en las elecciones no solo a la amnesia colectiva, sino a una lobotomía generalizado de los morelianos), con que lo acuses de ser el nuevo mejor amigo de la maestra Gordillo o que el regreso de Marcelo Ebrard viene cargado de sospechisismo.

Lo malo de todo esto es que hasta el señor Solá, autor de la legendaria frase de “AMLO, un peligro para México”, declaró recientemente que ya no lo es, que desde los tiempos de Calderón ha evolucionado mucho. Lo han de haber maiceado los rusos para que dijera estas cosas, incluyendo que la marca PRI está muy desprestigiada.

Esto es, como diría el lider del Frente, que ya está quedando en champurrado chuchista, Little Chiken Anaya, “ofensib an usles”.

