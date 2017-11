Violan derechos de menores en estación migratoria de Puebla

La Estación del Instituto Nacional de Migración (INM) es ejemplo en el país por las violaciones a los derechos humanos de los indocumentados, en especial, de los menores de edad que salen de sus comunidades con el sueño de mejorar sus condiciones de vida.

En la recomendación 51/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) enviada al comisionado del INM, el poblano, Ardelio Vargas Fosado, se detallan los abusos de guardias de seguridad de una empresa privada contratada por el instituto, contra 17 menores migrantes.

"Les ordenaron desnudarse y hacer sentadillas, indicándoles que si no se retiraban la ropa por su voluntad, ellos se las quitarían, por lo que al sentirse amenazados e intimidados, hicieron lo que les pidieron", destaca el informe dado a conocer el lunes.

En sus investigaciones, la CNDH documentó que durante las inspecciones que realizaron los elementos de la seguridad, no estuvo presente ningún servidor público del INM.

El derecho humano de los 17 menores a la seguridad jurídica fue violado en la Estación de Migración y nadie los defendió ante los actos de autoridad; además, se registró omisión porque no se canalizaron a las víctimas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, no se protegieron los derechos de la infancia de los menores no acompañados y, también, se violó el derecho a la privacidad.

Ante las irregularidades detectadas en la forma de actuar de los guardias y del propio INM en el caso registrado, la CNDH exigió la reparación del daño, se inscriba a los 17 adolescentes agraviados en el Registro Nacional de Víctimas y se inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad contra los servidores públicos implicados.

En el documento, el ombudsman, Raúl González Pérez, llama a Ardelio Vargas y a toda su dependencia a que se comprometan y cumplan con las obligaciones en la materia, establecidas en la Ley General de Víctimas.

Las violaciones a los derechos de 17 menores en Puebla son una muestra de los problemas que existen en todo el sistema de migración mexicano y se traducen en la urgencia de un cambio para que se garantice el respeto a todo ser humano sin importar su raza, nacionalidad o condición migratoria.

