Rosario de violaciones contra los migrantes

Las violaciones a los derechos humanos de las personas indocumentadas que pasan por territorio nacional con destino a los Estados Unidos o que regresan a sus comunidades de origen, son problemas constantes.

A lo largo de su camino, las violaciones las cometen las estructuras de poder. Los indocumentados son tratados como “nuda vida”, es decir, como una vida que no merece ser vivida. Son tratados como cuerpos-mercancía. Son cuerpos reducidos a su condición biológica y tratados como simple valor de cambio o, en su defecto, desechados. Son una expresión directa de prácticas de biopoder en el mundo actual.

Tanto las autoridades mexicanas que deberían garantizar los derechos de los transmigrantes, como las redes del crimen organizado y hasta la sociedad civil, tratan a los migrantes como cuerpos de los que se pueden “extraer” ganancias económicas.

Los indocumentados pueden avanzar por territorio nacional hasta llegar a Puebla de acuerdo a lo que puedan aportar, tanto a las redes que violan los derechos como a miembros de la sociedad civil que participan de distinta manera en su extorsión.

Los límites territoriales de los países no son un obstáculo para que los transmigrantes busquen mejores condiciones de vidas, sin embargo, no hay estadísticas claras y estudios que puedan presentar el número exacto de indocumentados que pasan por territorio nacional. Amnistía Internacional y organizaciones no gubernamentales, como la Organización Internacional para los Migrantes, son las agrupaciones que buscan dimensionar los problemas ante la falta de estadísticas gubernamentales. En tanto, la CNDH y la CDH de Puebla intentan llevar un registro de las violaciones.

La mayoría de los estudios sobre indocumentados están basados en quienes son llevados a las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) que es un número menor. Las violaciones que reporta la CNDH y la CEDH de Puebla son apenas la punta visible de un problema mayor, como se pudo comprobar con las entrevistas realizadas a indocumentados que pasan por Puebla en diferentes albergues. Pese a los informes de Amnistía Internacional y la CNDH sobre el uso excesivo de la fuerza, la mayoría de estos abusos quedan archivados.

La práctica estadounidense es clave en el agravamiento del problema. Durante el siglo pasado y comienzos del presente, Estados Unidos abre o cierra sus fronteras de acuerdo con sus necesidades. Su interés consiste en mantener y controlar el flujo para asegurar una mano de obra barata y sin derechos. Las leyes y acciones mexicanas se adecuan como complemento de lo que se establezca en el país vecino como sucede con la Iniciativa Mérida, que contempla la instalación de tecnología biométrica para aumentar el control y detectar la identidad de los extranjeros.

Pese a los acuerdos firmados por México con países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, para garantizar una “repatriación digna”, la realidad es diferente. La mayoría de los migrantes que son presentados por las autoridades mexicanas como “rescatados”, en realidad son indocumentados que optan por la repatriación voluntaria tras violaciones sistemáticas y continúas.

Existe una especie de red que viola los derechos de los transmigrantes. En dicha red participan tanto autoridades como integrantes de grupos criminales.

Las experiencias relacionadas con el crimen organizado van desde amenazadas, hasta la privación ilegal de la vida y la libertad, pasando por abusos de toda clase y violaciones. Las autoridades se limitan a observar los abusos o forman parte de las redes criminales que comenten abusos, es decir, los libran a su suerte, en el mejor de los casos, o son directamente cómplices.

Los actores que violan los derechos de los migrantes no actúan solos. Las violaciones se comenten con el conocimiento de las autoridades, quienes al no hacer nada, se convierten en cómplices de las actuaciones de los grupos delictivos y otras veces aparecen directamente asociados con ellos.

A lo largo de su trayecto, los transmigrantes viajan sin mapas específicos; sin embargo, cuentan con una idea de viaje a partir de distintas rutas para llegar a la frontera norte de México. Algunos deciden viajar en trenes, en algunas ocasiones no buscan llegar a Puebla sino a Apizaco, Tlaxcala; otros por equivocación llegan a Puebla. Mientras, unos más viajan en autobús, llegan por Veracruz a la CAPU, con el objetivo de continuar su camino hacia el norte.

Dentro de los relatos de los migrantes, aparecen bandas del crimen organizado que los atacan como Los Zetas, el Cartel del Golfo y Los Maras. En Puebla, los indocumentados revelan que en su paso por Chiapas, Oaxaca y Veracruz, en cada parada del tren, grupos delictivos les piden hasta 100 dólares para continuar el recorrido. Sobre las razones para salir de su país, los transmigrantes reportan que lo hacen por problemas económicos y de seguridad por las amenazas y extorsiones de que son víctimas por grupos de redes delincuenciales, en particular, de Los Maras.

Al llegar a la región de Puebla, los migrantes coinciden en señalar que los puntos más peligrosos de su viaje se encuentran entre Veracruz y Oaxaca. Los que llegan por Chiapas deben pasar por algunos puntos de la Sierra de Oaxaca, donde suelen ser víctimas por parte de grupos delictivos; quienes llegan por Tabasco, en Tierra Blanca, Veracruz, se enfrentan a diferentes violaciones de derechos, desde el libre tránsito hasta la privación ilegal de la libertad. Al final, la esperanza de mejores condiciones motiva a los migrantes a seguir con su camino pese a que esté en riesgo su vida.