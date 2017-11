Mina de diamante líquido

El agua es acaso el producto más rentable de cuantos pueblan el mercado. En general lo son todos los productos que tienen como base el agua —los refrescos, los jugos, la cerveza, el café—, pero este líquido supera en ganancia a lo que se le ponga enfrente. Antes, todavía hace veinte años, la costumbre de beber agua purificada no era una necesidad de la vida cotidiana. Todos, hasta los más adinerados, la tomábamos de la llave —o del grifo o la canilla, como dicen en otros lados— y ni siquiera reparábamos en otra posibilidad para acceder al agua de consumo humano. Un poco porque es verdad y otro tanto porque la mercadotecnia jugó cartas pesadas, se aleccionó a la población: el agua de la llave es insalubre, no muy potable que digamos, peligrosa en suma, y poco a poco fue cambiando el paradigma. Primero en las casas de la clase alta, luego en las de media y al final en todo el espectro socioeconómico, el envase de agua se convirtió en indispensable, tanto que hoy muchos prefieren no tomar agua, así se mueran de sed, si no procede de una botella, si no es “purificada”.

Este cambio de modelo de consumo trajo consigo una disputa —no sé si mundial— por el mercado. Incontables marcas comenzaron aquí y allá con el negocio, y muy pronto jalonaron a refresqueras como Coca Cola y Pepsi, empresas que hoy tienen una poderosa participación en las ganancias generadas por el agua embotellada. No es pues un negocio, sino un negociazo, una mina de diamantes si la comparamos con otros productos asociados a la ingesta del ser humano.

Baste un último ejemplo. Hace poco pasé por uno de esos establecimientos que venden agua purificada en las colonias y en los barrios, aquellos en los que debemos llevar el envase previamente lavado. Si a uno le surten el garrafón a domicilio, el precio de una marca confiable anda entre los 25 y los 30 pesos, pero si uno va y lo rellena en una maquinita, puede hallar una oferta brutal como la que vi: 5 pesos por veinte litros, es decir, a 25 centavos el litro, y aun así es rentable.

Cuando, pues, le negué a mi hija una botellita de medio litro a 10 pesos porque no es cara, sino un lujo de multimillonario, le expliqué que para llenar un garrafón de veinte litros serían necesarias cuarenta botellitas de medio litro a 10 pesos cada una. Tras multiplicar 10 por 40, la cifra resultante fue pavorosa: 400 pesos, eso costaría un garrafón llenado a punta de botellitas de 10 pesos.





