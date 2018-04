Encontrar espacio a mis cavilaciones para temas que no sean el clima de violencia en Jalisco y las elecciones del 1 de julio, me resulta complicado. Pensar, analizar, decidir qué asunto voy a tratar, dadas las circunstancias, es un ejercicio de malabarismo intelectual. Finalmente me decido y, parafraseando al gran Cervantes, salgo, lanza en ristre, para opinar acerca de las campañas de odio contra el candidato puntero. Éstas hacen enorme daño a la sociedad, muchos dan por buenas las falsedades que ven y escuchan.

La suspicacia y la desconfianza flotan en el ambiente. Jamás en la historia de México hubo tanta incertidumbre respecto a las elecciones. Tres de los candidatos (excluyo a Margarita), más que aportar propuestas, integraron un frente común para echarle montón al Peje. Meade ha generado un escándalo mayúsculo por los departamentos de interés social de AMLO. Según documentos del registro público de la propiedad que le allegaron, los departamentos son de él y no los declaró en su 3de3.

En cuanto a bienes adquiridos sospechosamente, estos modestos departamentos no se comparan ni remotamente con la casa blanca de Peña Nieto. El “exniño maravilla” le preguntó en el debate al candidato del PRI, si considera que su exjefe (EPN) es honesto, Meade se negó a contestar. Un NO, hubiera sido su tumba. Entre los priistas existe un código de sumisión que consiste en exaltar al jefe y solaparle sus fechorías. Un SI, le hubiera quitado lo poco de credibilidad que tiene en el electorado, éste sabe bien que el parido que lo designó es el más corrupto de México.

En otro tema. Anaya está metido en un berenjenal. La nota publicada la semana pasada en el diario digital El Español, menciona su presunto delito de lavado de dinero mediante siniestras operaciones en Gibraltar y Canadá, este asunto lo ubica a un paso de sacarlo de la jugada.

De El Broco, lo único que puedo decir, es que es un bufón chocarrero apoyado por Los Pinos.

La suspicacia y desconfianza flotan en nuestro congestionado ambiente. Pregunto: ¿con qué autoridad moral el Trife calificará la elección presidencial, cuando, por órdenes de “arriba”, incluyó en la boleta a un burdo delincuente electoral.

PD. Equivocadamente, muchos suponen que en los debates hay un ganador. No hay tal cosa. No es un partido de fut. No se trata de ver quién mete más goles.