Hace un par de semanas, mi amigo Eric Coufal, me invitó a una reunión en su casa. Compartí agradables momentos con otros invitados. Las charlas giraron acerca de diversos temas. El político fue muy comentado.

La mayor parte de los invitados rebasábamos los 50, sin embargo, había un grupo de jóvenes de menos de 30 que opinaban con conocimiento de causa. Llamó mi atención una chica que se expresaba con vehemencia cuando el tema se relacionaba con política. Despertó mi atención. Para mi sorpresa, vaya sorpresa; me enteré que es la candidata a la presidencia municipal de Tepatitlán, por la coalición Juntos Haremos Historia.

Se llama Paola González, tiene 18 años, sorprendente ¿verdad? No obstante su juventud es una chica con antecedentes de líder, tanto en las escuelas donde ha estado, como en otros organismos de carácter social.

A los 13 años participó en un grupo denominado Juntos Compartiendo Sonrisas. El objetivo de este grupo, dijo, es orientar a la sociedad hacia la aceptación de los incapacitados.

A los 15 años, Integró, en compañía de otros adolescentes (y adolescentas, diría Fox), un movimiento de ayuda; le llamaron Regala una Sonrisa. Durante el primer año de existencia de este organismo, recolectaron varias toneladas de ropa cobertores y juguetes que repartieron entre los habitantes de las zonas marginadas de Tepatitlán, su tierra natal.

Conforme transcurría la charla identifiqué que no obstante su juventud, es una chica inteligente, elocuente y preparada; además de buena presencia. Está por terminar la preparatoria, Ha sido presidente de la sociedad de alumnos del instituto donde estudia. Yo no había tenido oportunidad de tratar a una chica con esas características. Me hizo pensar que los adultos no reparamos en que muy ceca de nosotros hay muchos jóvenes con preparación y cualidades. Ellos son una abrumadora mayoría en nuestra población.

Investigue y descubrí un dato relevante: En México, los electores entre 18 y 29 años, representan un tercio del total de los inscritos en la lista nominal que el INE publicó en mayo del año pasado. Esto indica que las elecciones las decidirá este numeroso segmento de la población.

PD: hoy domingo, a las 12pm. arranca en Tepatitlán la campaña de Paola González, aspirante a la alcaldía con apenas 18 años. La candidata más joven en la historia de México. Sorprendente.