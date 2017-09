Pronuncie bien

Analfabetismo

El 6.8 por ciento de la población nacional, mayores de 15 años es analfabeta. La cifra rebasa los 6 millones de mexicanos (y mexicanas, diría Fox) que no saben leer ni escribir. 60 por ciento son mujeres, 40 por ciento hombres.

Esta trágica situación se concentra principalmente en grupos vulnerables: comunidades indígenas y sectores marginados urbanos y rurales. Los analfabetos viven en un profundo aislamiento, porque no están capacitados para comprender infinidad de información conveniente, incluso para su supervivencia.

Analfabetismo funcional

El analfabetismo funcional es la insuficiencia de una persona para utilizar su capacidad de lectura, escritura y comprensión de manera eficiente en situaciones normales aunque haya aprendido a leer y escribir. Sus limitaciones lo ubican en un estado de abulia mental. Evita todo lo que requiera aprendizaje, análisis, estudio… La Cámara de Diputados y el Senado, son semilleros de analfabetos funcionales. “Maistros” de la CNTE, gobernadores, líderes sindicales, funcionarios públicos, secretarios de estado, empresarios, burócratas, artistas y muchos mexicanos más de diferentes segmentos, son analfabetos funcionales.

Una teoría en proceso de estudio, infiere que en nuestro país la mitad de la población son analfabetas funcionales.

En el supuesto de que José Antonio Meade sea “el tapado”, debiera considerar estos datos duros en su propio beneficio. Debe procurar que el “popolo” pronuncie su apellido como se escribe, no pretender que en un país con 6 millones de analfabetas y 60 millones de analfabetas funcionales (los votantes) pronuncien “Mid” su apellido y no Meade.

Desde su origen, nuestro idioma, el español, se pronuncia tal como se escribe. Conozco en España una familia que ostenta ese apellido, lo pronuncian Meade, no “Mid”.

Desde siempre, los hispanoparlantes pronunciamos docenas de palabras en idiomas extranjeros tal como se escriben, no como se pronuncian. Ej: Popeye, no decimos Popay. Colgate, no decimos Colgueit. Ajax, no decimos Eiyax. Por qué pretender que de la noche a la mañana 120 millones de mexicanos iletrados pronunciemos “Mid” cuando leemos Meade. Muchos analfabetos funcionales creen que se trata de dos personas diferentes. Uno el señor Meade y el otro, mister “Mid”. ¿Cuál es cuál?

PD. Or vua mis amigos. Or vua significa adiós en francés, ¿o no?

memarinsr@jmarin.com