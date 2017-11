Miscelánea

Hoy, en lugar de tratar un asunto ampliamente, trataré tres brevemente.

Frente Ciudadano

Esta “alianza” integrada por PRD, PAN y MC es una ensalada que no combina con ningún platillo. Evidentemente su interés no es el beneficio de la nación, es el poder por el poder mismo. El jueves estuvieron en GDL los jefazos de cada uno de esos partidos. El del PAN, quien asume el liderazgo, muy a su estilo aseguró que en Frente ganará la presidencia. Lo que no dijo es quién será el candidato. Da por hecho que él será designado, ¿de parte de quién?

Lo singular del caso es que ellos ya se adjudicaron los puestos, Anaya en la presidencia, la Barrales en la jefatura de CdMx y Dante en una Secretaría de Estado ¿Será?

Regreso al Pasado

Mientras el mundo evoluciona y los gobiernos de vanguardia marcan la pauta del desarrollo, el PRI continúa con la retrógrada práctica de “el tapado”. Con un valemadrismo absoluto respecto a la democracia, el tlatoani enfrenta a cuatro de sus súbditos para divertirse con ellos. Lo vergonzoso del asunto es que ellos se lo permiten.

La borregada nacional especula, sin elementos de juicio, acerca del tapado, solo porque sale en todas las fotos, asumen que Meade es “el bueno”. Pregunto: ¿qué estatura moral tiene el señor --ni hablar de su estatura física-- que se presta al juego? Su jefe lo utiliza para sus propios intereses. Con ese apellido y ese partido, sus posibilidades de convertirse en presidente son cero, debiera estar consciente de eso.

Ciudadanos Independientes

Se hacen llamar ciudadanos independientes aquellos (y aquellas, diría Fox) que han militado en diferentes partidos, Margarita Zavala y el Bronco, no son independientes, son advenedizos. Zavala, como lo ha reiterado, es panista hasta la médula. El Bronco, es un fósil priista renegado en busca del güeso mayor.

Zavala es un remedo de Calderón, solo que más alta. Respecto a El Bronco, con Fox tuvimos bronco de sobra. Nadie quiere otro presidente burdo e ignorante. Imagina estimado lector, nuestra imagen internacional con un presidente que se hace llamar El Bronco. Cómo nos representaría en las reuniones de jefes de estado, aunque no lleve puestas botas de charol.

PD. Ríos Piter jamás llegará. Ferriz de Con, menos. Ambos se dejaron llevar por el canto de las sirenas. Marichuy, la única pre-candidata sin cola que le pisen, la tiene difícil, lástima.

jaimemarinsr@jmarin.com