Desde que Calderón declaró hace 11 años la guerra contra “la delincuencia organizada”, las primeras planas de los diarios nacionales e internacionales han informado de la violencia que persiste prácticamente en todo el territorio nacional. Hay entidades donde la situación es caótica. Hace un par de semanas la nota destacada fue para Reynosa, Tamaulipas. EPN se vio obligado a cancelar su gira a esa ciudad para inaugurar el Libramiento Sur II. El Estado Mayor reconoció que no existían las condiciones que garantizaran la integridad del mandatario.

Entre los muchos acontecimientos insólitos ocurridos durante la administración actual, la cancelación de una gira oficial del presidente, debido a la inseguridad, es lo único que faltaba. A pesar de sus camionetas blindadas, helicópteros y un impresionante equipo de guaruras, Peña optó por no ir, no lo culpo, el miedo no anda en burro. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó.

El gobierno quiere hacernos creer que en México todo está tranquilo, las estadísticas demuestran lo contrario. En 2017 hubo más de 29 mil muertes violentas. De acuerdo con el INEGI, mil 844 fueron feminicidios. Edomex, el estado natal de Peña, es “orgullosamente” líder nacional en feminicidios. En enero de este año que apenas estamos estrenando, hubo mil 562 homicidios. Un promedio de 52 casos diarios. Enero rompió todos los records. Ahí la llevamos.

En cuanto a desapariciones, hasta el 31 de diciembre pasado, sumaban 32 mil 277. Además hay mucho que comentar respecto a las fosas clandestinas que cotidianamente se descubren en el país. Estos vergonzosos hechos trascienden nuestras fronteras. Los venezolanos no dan crédito que exista tanta violencia, feminicidios, masacres, desapariciones e impunidad en México.

El gobierno pretende ocultar la verdad con una campaña costosísima en todos los medios, manipulando la idea que si AMLO llega a la presidencia nos convertiremos en otra Venezuela. Las campañas negras surten efecto entre quienes no quieren ver la realidad de la tragedia que vive hoy día nuestro propio país.

PD. En los últimos cinco años se ha incrementado dramáticamente la violencia en México. Existen intereses aviesos por ocultar la verdad y cubrir las apariencias. Lo trágico es que muchos se dejan llevar por la manipulación oficial y lo creen. Allá ellos (y ellas, diría Fox).