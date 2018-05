Ineficiencia e inoperancia

El pasado 13 de abril a las 10 pm, un transformador de la CFE instalado a una cuadra de mi casa, generó una descarga eléctrica descomunal. Minutos después percibí un olor a “quemado”, subí para identificar la causa, una recamara se estaba incendiando. La descarga generó un cortocircuito, éste inició el incendio. Empapé sabanas y toallas para combatirlo. La “tarea” me llevó de tres a cuatro minutos exponiendo mi integridad física. Cuando llegaron los bomberos, yo había extinguido el fuego. A un mes del evento el olor a quemado persiste.

La recámara quedó muy dañada. Dos closets totalmente quemados, incluidos: trajes, vestidos, sabanas, toallas, libros, documentos… Muros y plafones de toda la casa están manchados por el tizne que se generó. Los baños muy afectados. Muebles de madera y tapizados arruinados. Una colección de más de 20 obras de arte (pinturas) en dramáticas condiciones.

El 26 de abril acudí a la oficina de la CFE en Eulogio Parra 1760. Presenté un documento detallado y fotografías que dan cuenta de los hechos. Mi propósito es negociar una indemnización por los daños causados. El 09 de mayo a las 12 pm, se presentó el inspector Emmanuel Coronado Rascón, acompañado de un “técnico” para hacer una inspección en la finca, la cual es una auténtica zona de desastre.

El 11 de mayo a las 2:30 pm, el señor Rascón regresó. Me hizo entrega de dos documentos: uno firmado por el Ing. René Antonio Gómez de Ávila y el otro firmado por el Ing. Roberto de Jesús Cruz Quevedo. El primero se ostenta como Superintendente EPS CFE Distribución Zona Metropolitana Hidalgo. El segundo, como Encargado Comercial EPS Suministrador de Servicios Básicos Zona Metropolitana Hidalgo.

No obstante la redacción detallada del documento que presenté, incluidas fotografías; ambos funcionarios se niegan a aceptar las pruebas. Con una redacción rebuscada que incluye tecnicismos, además de imprecisiones, argumentan que no es procedente mi reclamación. No he reclamado nada.

La CFE se caracteriza por su ineficiencia e inoperancia. Descargas eléctricas y apagones son recurrentes. El incendio generado por la descarga eléctrica ocasionó daños muy severos a mí patrimonio. El dictamen de ambos funcionarios es inaceptable. No han visitado el lugar del desastre, por lo tanto, no pueden emitir un dictamen si carecen de elementos de juicio.

