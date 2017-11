La identidad corporativa

Para cientos de empresas e instituciones, su Identidad Corporativa (marca) es su activo más valioso, lo que proyectan a través de ella a su mercado y a la opinión pública es determinante para su aceptación o rechazo.

Asociar una Identidad Corporativa con un personaje (o personaja, diría Fox) es un arma de dos filos, puede resultar benéfico o contraproducente.

Tres ejemplos contraproducentes

1.- La nota destacada de la farándula la semana pasada: Kevin Spacey, protagonista de la serie de TV House of Cards, fue separado de la saga sin miramientos debido a una denuncia por presunto abuso sexual. Para salvaguardar su marca, Netflix, la productora de la serie se deslindó en automático de toda relación con el actor.

2.- A finales de los 80 del siglo pasado, Alejandra Guzmán fue sorprendida al ingresar a USA portando un “porrito” de mariguana. No le hicieron cargos por tratarse de una cantidad mínima para consumo propio. En aquellos días ella protagonizaba la campaña de Sabritas: A qué no puedes comer solo una. Sabritas canceló la campaña para no asociar su marca con ella.

3.- Noviembre 15 de 1993. Después de nueve años de éxitos, Pepsi Cola terminó su relación con Michael Jackson (QEPD), en virtud de que éste fue denunciado por abusar sexualmente de un niño en California. Pepsi se desmarcó de Jackson.

Así funcionan las organizaciones conscientes de la importancia de su marca e intereses económicos. Salvaguardarla es determinante para permanecer en la aceptación del público. En México, los partidos políticos operan a la inversa, no les interesa cuidar su marca. En el PRI, su “protagonista estrella”, líder absoluto del partido ha protagonizado varios escándalos y sigue tan campante. Algunos de sus correligionarios están en la cárcel por rateros y corruptos, muchos más de la misma calaña disfrutan de impunidad.

Sorprende que un par de ciudadanos de buen nombre: Narro y Meade, se involucren con esta devaluada organización y se presten al decadente dedazo. La ambición por el poder logra que gente decente olvide sus principios y se integre a un partido cuya marca está por los sótanos de la ignominia. Dime con quién andas…

PD: Ningún partido mexicano cuida ese valiosísimo activo. Todos han deteriorado y continúan deteriorando sus respectivas marcas sin importarles las consecuencias. Ellos dirán: ¿cuáles consecuencias?

jaimemarinsr@jmarin.com