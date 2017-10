Una cuento premonitorio

Un ciudadano, víctima del S-19, a quien llamaremos señor X, le informaron, que el encargado de “otorgar” los recursos a damnificados era el secretario Meade, en “Hacienda”.

El señor X se trasladó a dicha Secretaría. Ahí, un guardia le cerró el paso. Le preguntó a quién quería ver. El señor X respondió: al secretario Meade. El Guardia lo “corrigió”; Mid, no Meade. El señor X ratificó, no, no es a Mid a quien quiero ver, es a Meade. El guardia insistió, el secretario es Mid. El señor X le enseñó al guardia un recorte de prensa con la palabra Meade y la foto del secretario. Oiga, tiene razón, aquí dice Meade, dijo sorprendido el guardia. ¿Entonces, por qué me dijeron que se apellida Mid? No entiendo. Mire, le dijo el guardia al señor X, esto para mí es muy confuso, mejor váyase.

El señor X se retiró molesto. Llegó a la casa de campaña que el gobierno de CdMx le entregó a él y a su familia mientras rehabilitan su “depto.” en la Condesa de CdMx. Reseñó a su esposa su estéril diálogo con el guardia. La esposa murmuró: el gobierno cada día es más “enredoso”. A dónde quieren llegar imponiendo nombres extranjeros en este país de analfabetas funcionales. Para mi ese señor es y seguirá siendo Meade, no Mid, remató. Aquí termina el cuento.

El 17 de septiembre publiqué en este espacio un artículo con el título: Pronuncie bien. En él, comento que está en proceso de estudio una teoría, la cual afirma que más de la mitad de los mexicanos (y mexicanas, diría Fox) pronuncia incorrectamente docenas de palabras en español.

He aquí una breve lista de algunas mal pronunciadas. Con cursivas están las incorrectas y con negritas las correctas:

Tualla–Toalla. Murciegalo-Murciélago. Michuacán–Michoacán. Haiga–Haya. Oi-Oye. Pos–Pues. Diferiencia-Diferencia. Nadien–Nadie. Pior-Peor. Veniste-Viniste. Edá-Verdad. Voltiar-Voltear. Éstas son solo unas cuantas, mencionar más ocuparía la plana completa.

Los “notables” no cantan mal las rancheras: Ler, Aurelio Nuño. Guacarié, el Bronco. Ahiga, Calderón. Negocía, Fox. Campión, Peña Nieto. Peña Nieto tiene documentadas 15 pifias; “no, menos, 22”.

PD. En asuntos de marketing político, el nombre de un candidato es determinante para efectos de posicionamiento y éxito. Si Meade resultara “designado”, con su apellido y el desprestigio del PRI, la tiene difícil. Margarita y AMLO, están posicionados.

jaimemarinsr@jmarin.com