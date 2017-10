Crisis de valores

Cada seis años dan inicio cruentas batallas por puestos de elección popular en México. Para dichos puestos no necesariamente se apuntan los ciudadanos (y ciudadanas, diría Fox) con las mejores credenciales. NO, se apuntan los que buscan una chamba bien remunerada que no les signifique mayor conocimiento, ni mayor esfuerzo. La fórmula para conseguir güeso es: ser primo, compadre, “amigo íntimo” o conocido de algún funcionario. Por eso, las dependencias nacionales funcionan mal. Con rarísimas excepciones, quienes están al frente de ellas, además del desconocimiento e incapacidad para ejercer correcta y honestamente el puesto que desempeñan; les falta entrega, pasión, sentido patriótico, sentido ético y sentido de compromiso.

A partir del 01 de diciembre de 2018, tendremos nuevo presidente y una legión de nuevos gobernadores, senadores, diputados y alcaldes. Cada uno tendrá su oportunidad histórica de trascender, de darse a querer y a respetar por la ciudadanía. Igual oportunidad tuvieron, pero la desaprovecharon los que afortunadamente se van. Muchos, de cuyos nombres no quiero acordarme, se van desprestigiados y aborrecidos, pero eso sí, con sus bolsillos llenos, incluidas sus modestas casas; unas verdes, otras azules, otras blancas…

Bastantes de los que ejercen y han ejercido cargos públicos han desprestigiado la política por dedicarse a robar, en lugar de honrar su puesto y su encomienda.

La política es una actividad grupal orientada ideológicamente a la toma de decisiones para alcanzar objetivos específicos. La política no es una contienda de colores o logotipos, como se ha practicado desde hace décadas en México. Es una profesión que deben ejercer con pulcritud los que gobiernan o aspiran a gobernar un país. En México, en los últimos cinco años, los custodios de esos valores los han prostituido.

El grupo en el poder se ha valido de su posición para enriquecerse mediante malas artes y triquiñuelas en detrimento del interés colectivo y el prestigio de México. Han privilegiando sus intereses personales no los de la sociedad. Han traicionado su compromiso con la nación. Docenas de funcionarios públicos señalados como rateros y corruptos disfrutan de impunidad.

PD. En el decadente PRI la selección de su candidato estará a cargo de un dedo, igual que en el siglo pasado. Qué vergüenza.

jaimemarinsr@jmarin.com