Han transcurrido cuatro semanas desde que su patrón lo ungió como candidato del decadente PRI, y Meade nomás no levanta.

Entre los muchos títulos y diplomas que ostenta; con puros “dieces” desde pre-escolar hasta sus actuales maestrías y doctorados, el carisma es “materia” que Meade no cursó, simplemente porque no la imparten en ninguna academia, o lo tienes o no lo tienes, no lo venden en el supermercado.

No puedes pedirle peras al olmo

Hay cualidades que a ciertas personas nomás no se les da. El carisma no es cualidad de este priista.

El martes pasado Meade visitó Zacatecas, la tierra de su abuelo materno. En el mitin que le organizó su partido, solo se pararon dos que tres moscas. Ese es el “jale” que tiene en la patria chica de su antepasado. Entre los contados asistentes al mitin se escucharon voces discordantes: “Ese señor no es de los nuestros, es un advenedizo”. “Aunque digan que es la gran cosa, no es de los nuestros; además, le falta carisma, no conmueve, no comunica, de que le sirven tantos diplomas”.

Peña designó a Meade, porque entre los muchos miembros de la cúpula de su partido no hay un solo hombre probo. ¿Qué pensarías lector/a, si postularan a Romero Deschamps, a Gamboa Patrón, o a Emilio Lozoya? En el PRI ni con la lámpara de Diógenes encontrarán al personaje (o personaja, diría Fox) probo. Ante esa grave crisis de valores recurrieron a Meade. Pretenden hacernos creer que es “inmaculado”. ¿Con veinte años en la polaca, quién es inmaculado?

De acuerdo a la consigna priista, los de “abajo” deben rendir pleitesía a los de “arriba”. Ochoa Reza, el segundo abordo del PRI, acata servilmente esa ignominiosa consigna. No se cansa de alabar a su candidato. De esa manera Reza pretende ocultar los rumores provenientes de Los Pinos: si Meade no levanta, lo sustituirá Aurelio Nuño, ¿otro inmaculado?

Debido al pésimo papel del gobierno durante el último año; no, menos, durante los últimos cinco años, con Meade o con otro candidato no ganarán. Cuando otra coalición llegue a la presidencia, muchos “honorables” priistas enfrentarán el rigor de la justicia. Anaya los tiene en la mira.

PD. Carisma es la característica natural de un individuo motivador, seductor y ameno. Un individuo carismático es aquel que despierta interés, emociones, simpatías… que se comunica con las masas de manera natural, espontánea y convincente.

