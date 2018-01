Entre amigos

Hace 12 años, durante las campañas para presidente de México, un estratega importado “inventó” la frase: Un peligro para México. El peligro era López Obrador. La “justificación”, los penosos acontecimientos en Venezuela. La pérfida anticampaña desató pánico entre los electores. La explicación la encontramos en la psicología de las masas: Psicosis colectiva.

La psicosis colectiva es un fenómeno psicogénico de masas, psicosis en grupo o histeria en masa. En grado extremo la psicosis colectiva genera pánico.

Una mujer que se hace pasar por venezolana, satura las redes sociales con un mensaje sobreactuado contra AMLO. Con majaderías pide no votar por él para no convertirnos en otra Venezuela. Manipulación pura para débiles mentales. Las leyes mexicanas prohíben a los extranjeros participar en asuntos de política, luego entonces, la mujer no es venezolana. Una farsa más. 12 años después, la psicosis colectiva sigue cobrando víctimas entre los mexicanos de escasa inteligencia. Su limitada condición intelectual les impide identificar los montajes manipuladores. Igual sucede con esa foto truqueada, donde supuestamente AMLO abraza a Chávez.

Ignacio Celis, distinguido empresario tapatío, busca la candidatura para alcalde de Guadalajara. Alberto Ibarra, otro destacado empresario local, se lanza para la alcaldía de Tlajomulco. Ambos personajes, miembros de AMEXE, me invitaron el 19/01/18, a un evento, en el que manifestaron su interés por alcanzar sendos puestos bajo las siglas MORENA. ¡Cómo! ¿Ignacio y Alberto, con MORENA? Que escándalo, dijeron los tapatíos conservadores.

Jorge Camacho y quien esto escribe, miembros de AMEXE también, acudimos al evento de MORENA. Ahora, de acuerdo a nuestros conservadores “amigos”, sin más trámite somos de los malos.

La psicosis colectiva llega a extremos de irreflexión y ceguera. En todo el territorio nacional se vive una inseguridad galopante, noticia que rebasa nuestras fronteras. Los saqueos y la corrupción “oficial”, lo mismo que la impunidad, son el signo del gobierno actual. Los que se escandalizan por los amigos morenistas, soslayan la tragedia que vive hoy nuestro país, desgobernado por Enrique Peña Nieto (EPN, por sus siglas en español). No hay peor ciego que el que se niega a ver.





PD. Sorprende que entre amigos persista la intolerancia. Con amigos así, para que quieres enemigos.

jaimemarinsr@jmarin.com