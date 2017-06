El agorero agradecido

Como siempre, debido a sus complejos él quiere hacerse notar. Expresa su opinión insustancial para resaltar sus tendencias. Asume el papel de agorero. El de las botas afirma que tiene “la fórmula ganadora” para la candidatura a la presidencia en las próximas elecciones. Asegura que la eventual alianza PAN-PRD logrará “la grande”. Dice que este país ya no puede ser gobernado por un solo partido.

Lo que Fox pierde de vista es que en el PAN, partido que repudia, no obstante haberlo ubicado en la presidencia y haberlo apoyado para sacar al PRI de Los Pinos, se encuentra en circunstancias de enfrentamiento entre los pretensos candidatos, incluida Margarita; una flor que no “emana aromas” que seduzcan a la gente. No convence. Se marchita en su propio jardín.

A pesar del caos panista, el guanajuatense se asume como dueño de la verdad. Lo que él dice es absoluto. Inclusive, se atreve a proponer al mundialmente desconocido Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato, como la mejor opción del PAN para la presidencia. No todo queda ahí, cargado de “sabiduría”, opina respecto a los posibles candidatos del PRI, destapa a Narro Robles y a Videgaray. Del PAN, en automático descarta a Margarita y a Moreno Valle.

Él ya determinó la que será “la fórmula ganadora”: PAN-PRD, aunque ni en el primero ni en el segundo hayan seleccionado a su candidato. Fox pierde de vista que el pueblo está hastiado de los partidos políticos y de los políticos en general debido a sus robos descarados. Su pronóstico no tiene fundamento. Existe la posibilidad latente de que surja un candidato independiente, no un expolítico con las mañas de siempre que quiera darle al pueblo atole con el dedo, otro ser despreciable que lo único que busque sea su beneficio personal y el de sus allegados, incluidos los hijastros.

El agorero agradece a López Obrador que haya decidido “hundirse solo”. Desde que AMLO era jefe de la ciudad de México y el sudicho presidente, éste hizo todo lo posible para desaforarlo. Su objetivo era hacer candidata a la presidencia a Marta, su mujer. Las posibilidades de que ella ganara teniendo a AMLO enfrente eran imposibles; aunque sé dice que durante la administración Fox, la que mandaba era su mujer.

PD: Tacto y táctica son elementos clave para lograr resultados. AMLO carece de ambos, pero le sobra arrogancia. Allá él.

