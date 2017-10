Desde sus inicios, el pri (por ser un partido disminuido escribo sus siglas con minúsculas) impuso a sus afiliados una disciplina. Ellos confunden disciplina con sometimiento. Cuando cualquiera de los vasallos del “mandamás” en turno (me refiero a mandamás, del presidente para abajo: gobernadores, alcaldes y tinterillos de tercero, cuarto y quinto nivel) acude a algún acto público o empresarial, alaba servilmente a su jefe. Cumple con la consigna, no por convicción, sino por miedo a perder su chamba.

Un ejemplo descarado es el de Ochoa Reza, se desborda en alabanzas a su tlatoani, caso típico de sumisión aunque reconozca la incompetencia de su jefe.

Caravana con sombrero ajeno

Ochoa quiere hacernos creer que su decadente partido aportará a la reconstrucción de las poblaciones dañadas por los terremotos, el 100 por ciento del financiamiento público que recibe para sus campañas. Su pretensión es medrar con la tragedia, como lo han hecho desde hace 80 años.

El pri no es el autor de la idea, se la apropio de otro partido, como se han apropiado --por no decir robado-- tantos bienes de la nación, o no señores Moreira, señor Borge, señores Duarte… Aquí le paro, por falta de espacio no enumero a los demás, bien conocidos nacional e internacionalmente.

Le sugiero a Ochoa Reza, que si quiere donar, done lo suyo. Qué tal el millón 200 mil pesos que recibió inmerecidamente de la CFE, cuando su jefe le ordenó hacerse cargo del partido. Quiero ver a Ochoa aportando aunque sea un rollo de papel de baño en alguno de los centros de acopio.

Participación ciudadana

Es muy gratificante ver como continúan las aportaciones en especie en los múltiples centros de acopio del país. Una vez más los mexicanos han demostrado que las fuerzas vivas se integran en casos de desastres, mientras los partidos hacen sus cálculos electorales.

Reconstrucción

En días recientes Peña Nieto declaró que se requiere un promedio de 40 mil millones de pesos para reparar los daños de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Cómo le hizo Peña para hacer ese millonario cálculo, cuando, sin empacho, afirma que cinco es menos que uno.

Contubernio

Autoridades y contratistas bajo la lupa en CdMx por movidas chuecas en la construcción de casas y edificios.

PD: No olvidemos las remotas poblaciones del sureste del país. Allá también requieren mucha ayuda.

