Y el tuit se hizo insostenible

Finalmente el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval tomó ayer una grave decisión de autoridad en la búsqueda de poner fin a más de tres décadas de no traer agua adicional al Área Metropolitana de Guadalajara, misma que había venido posponiendo, porque con la opción tomada incumple con el ya famoso tuit de inicios del 2013, cuando semanas antes de asumir el poder prometió que no inundaría el poblado de Temacapulín con la construcción de la presa El Zapotillo.

Aquella promesa emitida terminada ya la campaña y que en su calidad de gobernador electo difundió vía redes sociales subió considerablemente el costo político y económico de esta compleja y arriesgada definición: por un lado, le cerró drásticamente el margen de negociación con los afectados; y por el otro, tuvo que pagar un millonario estudio a la ONU a costa del contribuyente, para legitimar en él su decisión.

Fue lo que sucedió ayer cuando, contra los pronósticos de que seguiría aplazando el anunció hasta patear el bote para dejar la decisión a su sucesor, Aristóteles optó por una cortina de presa de 105 metros, bajo el argumento que el estudio revelaba que aún a 80 metros "los pobladores estarían en riesgo inminente". Para tratar de atenuar la irritación de los habitantes de Los Altos y en especial de Cañadas de Obregón, el gobernador aseguró que exigirá un nuevo convenio de la eventual distribución del agua de El Zapotillo a Guadalajara, Los Altos y León, ya que el Río Verde, según los cálculos de la ONU, aporta sólo 7.5 metros cúbicos por segundo y no los 8.6 que estimó antes la Comisión Nacional del Agua. Planteó que exigirá 76 por ciento para Jalisco y 24 por ciento para Guanajuato. Además, les prometió a los afectados que no permitiría la inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo hasta no estar edificada la infraestructura para traer el agua de la presa a Guadalajara y a la región alteña, así como hasta lograr una reubicación e indemnización justas. Estas atenuantes de poco sirvieron, y los pobladores y opositores a El Zapotillo arrebataron, en protesta, el escenario del acto en Palacio, al mandatario.

Lo que habrá que decir es que pese a esta determinación oficial, no se puede hablar de que El Zapotillo sea una realidad, porque los moradores de Temacapulín tienen ganados desde el 2014 tres amparos que impiden que avance esta obra del gobierno federal. Habrá que ver también si en el Congreso local pasa la autorización, cosa que se ve difícil, porque ayer mismo, el alcalde Enrique Alfaro, que influye decisivamente en la fracción naranja, manifestó en redes su oposición.

Más allá de la polarización que inevitablemente provoca una decisión como esta, que será condenada por unos y respaldada por otros, lo que habrá que exigir es el respeto irrestricto a los derechos humanos y al litigio que en este momento van ganado quienes exigen que no se inunden sus pueblos.

jaime.barrera@milenio.com

twitter: @jbarrera4