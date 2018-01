Sistema Estatal Anticorrupción: Día clave

Este martes será un día crucial para saber si este 2018 nuestra clase política quiere mantener la ruta correcta y el buen paso en la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción.

Como se sabe, el domingo 24 de diciembre, mientras todo mundo andaba en los últimos preparativos para la cena navideña, los diputados y diputadas, luego de muchos jaloneos, presiones y al límite de tiempo, eligieron de forma unánime a Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar como el primer Fiscal Anticorrupción en Jalisco.

Al igual que en la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, los diputados y diputadas rompieron con la lógica de las cuotas y los cuates para elegir al Fiscal Anticorrupción, y eligieron a uno de los mejores evaluados en cuanto a conocimiento e independencia por el Comité de Participación Social (CPS). Las y los diputados sortearon así las fuertes resistencias que hay dentro y fuera de los partidos políticos y de los poderes fácticos que los controlan, que buscaron influir en estos nombramientos para mantener una fiscalización a modo y la simulación en la rendición de cuentas. La primera terna enviada por el Gobernador para la Fiscalía Anticorrupción fue un claro ejemplo de ello. La buena noticia fue que la presión social y el respaldo a los y las cinco notables anticorrupción que integran el CPS hicieron que esa primera y viciada propuesta abortara.

Sin embargo el nombramiento del Fiscal Anticorrupción no es aún una realidad y hoy vence un plazo clave para ello. Tras su elección en el Congreso, De la Cruz Tovar no ha podido asumir como Fiscal Anticorrupción por el amparo que presentó Gabriel Valencia, hermano del diputado local Augusto Valencia, al no ser incluido en la terna final. Ese litigio mantiene paralizado el proceso en espera de que este jueves se realice la audiencia en la que un juez determinará si el amparo procede o no.

Para esta decisión es indispensable que tanto el Gobierno del Estado como el Congreso envíen un informe de la forma en la que se eligió al Fiscal Anticorrupción para demostrar que no se violaron los derechos de Gabriel Valencia. Esos informes deben llegar a más tardar hoy al Juzgado.

De no cumplir con este trámite, el litigio podría alargarse provocando no sólo que el Fiscal Anticorrupción no asuma su puesto, sino serios retrasos en la construcción y operación del Sistema Estatal Anticorrupción, cosa que muchos en la clase política y gubernamental, y sus cómplices, desean.

Así que el asunto es sencillo, los responsables jurídicos tanto del gobierno estatal como del Congreso no deben dejar pasar este martes sin atender ese requerimiento, ya que de hacerlo sus jefes, el Gobernador y las y los diputados, saldrían de la ruta para atender esta exigencia ciudadana y aparecerían como simuladores y operadores de acuerdos en lo oscurito para mantener la corrupción y la impunidad que la genera. Veremos.

