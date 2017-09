El segundo 19-S y la corrupción

El hecho de que edificios con menos de un año de haber sido construidos figuren entre la lista de edificios colapsados en la Ciudad de México es la señal inequívoca que persiste la corrupción en temas de licencias y permisos de construcción, que se creyeron superados luego de la tragedia de hace 32 años, el 19 de septiembre de 1985.

El hecho de que las cifras de muertos se calculen en una rango que va de los 15 mil a los 30 mil muertos por los sismos de 1985 en la capital del País, en mucho tuvo que ver porque hubo familias completas que murieron y nadie pudo denunciar su fallecimiento, por el alto número de edificaciones multifamiliares que se hicieron sin la menor supervisión y con la lógica de la máxima ganancia de voraces constructores, en complicidad con funcionarios corruptos. Esa mezcla multiplicó exponencialmente la letalidad de los temblores del 19 y 20 de septiembre de 1985.

Por eso, en un primer momento se pensó que repetida la tragedia más de tres décadas después, los edificios colapsados se trataban de aquellos que sobrevivieron al primer 19-S y que se habían construido sin las exigencias de los reglamentos de construcción que se elaboraron luego de las miles de muertes que causó el siniestro natural, por hacer añicos edificios mal cimentados y construidos con los materiales de menor calidad del mercado. Pero eso no fue así. Conforme han pasado los días, se van sumando casos de edificaciones recientes que, a todas luces, son la prueba que la lección no fue aprendida y que las corruptelas y negligencias criminales en este suelo de alta sismicidad continúan. Hay incluso el caso de un edificio de departamentos cuyos compradores se quedaron sin estrenarlos, porque colapsó sin habitarse aún. A los constructores, denuncian, no los hallan por ningún lado.

Sin duda estas denuncias obligan a que una vez superada la fase de rescate y asistencia para los damnificados se investigue a las dependencias involucradas en la expedición de permisos de construcción, que antes de la tragedia ya habían sido denunciadas por permitir edificaciones que violaban usos de suelo y se construían en superficies de alto riesgo.

Expertos señalan que un sismo de 7.1 grados como el del martes pasado debió haber sido soportado por cualquier edificio hecho con las normas de construcción vigentes, que los obligan a utilizar estructuras y diseños prácticamente indestructibles.

Hay, pues, culpables de que la tragedia no haya sido menor y que cobró vidas de inocentes. Autoridades que expiden licencias de construcción, de protección civil que piden decenas de estudios y cobros para avalarlos, y constructores irresponsables deben ser llamados a cuentas. Para dejar precedentes que sirvan para disminuir luto y dolor en el próximo siniestro natural que venga.

