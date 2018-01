Peña vs AMLO desde Tecalitlán

Como se esperaba, el Presidente Enrique Peña Nieto salió a defender ayer la Ley de Seguridad Interior en el marco de la inauguración de la base militar del 79 Batallón de Infantería en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.

Lo que sorprendió es que desde esta conflictiva zona limítrofe con Michoacán y Colima, asolada por las disputas de la delincuencia organizada, criticó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de estudiar otorgar amnistía a los capos del narcotráfico. A más de un mes de que el candidato de Morena-PT-PES expresó esa idea, Peña Nieto aprovechó ayer la inauguración de las instalaciones militares para descalificar al tabasqueño sin mencionar su nombre: “Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia, no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes. No puede haber borrón y cuenta nueva.

“Dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México”. Pese a esta crítica, las cifras delincuenciales del 2017, obligaron a Peña Nieto a referir que el problema de seguridad está pendiente de resolver en su administración, sin dejar de reclamar la parte que les toca a Estados y municipios.

La referencia a la Ley de Seguridad Interior era casi obligada luego de que el viernes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la primera impugnación contra esta normatividad que dividió al País a fines del año pasado que se aprobó en fast track en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. De hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de DH de la ONU y Amnistía Internacional pidieron al Presidente vetarla y no promulgarla hasta revisar nuevamente sus términos. Peña Nieto no atendió la petición, pero prometió no aplicar la nueva Ley con la que se pretende dar certeza jurídica a los patrullajes militares en las ciudades, hasta que la Corte no hiciera una revisión de su constitucionalidad o no.

Por eso ayer en Tecalitlán ante el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y las tropas de este nuevo Batallón de Infantería destacado en Tecalitlán, el Presidente instruyó a su nuevo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, estar atento a los fallos de la Corte, donde esperan la impugnación de la CNDH, y ya estudian la controversia constitucional que presentó el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, por considerar que la Ley de Seguridad Interior vulnera la soberanía municipal.

La base del 79 Batallón de Infantería y la Unidad Habitacional Militar inaugurada ayer en Tecalitlán fue un proyecto que se empezó a gestionar prácticamente desde inicios del gobierno de Aristóteles Sandoval cuando a fines del 2013 la zona de colindancia con Michoacán, particularmente en el municipio de Jilotlán, que hace frontera con Tepalcatepec, uno de los municipios más conflictivos de aquella entidad, donde nacieron los grupos de autodefensa, presentaron altos niveles de incidencia delictiva. Se habló incluso que estos grupos intentaron saltar a Jalisco sin conseguirlo. Habrá que ver la contribución de este nuevo batallón del Ejército para recuperar muchas comunidades de aquella región donde el narco tiene un amplia base social.

