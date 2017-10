“Si quieren jugar con Meade que se vayan al PRI”

Anoté ayer aquí que uno de los eventuales efectos de la salida de Margarita Zavala del PAN para buscar la candidatura presidencial por la vía independiente era la de fortalecer, involuntariamente desde luego, las posibilidades de José Antonio Meade de convertirse en el abanderado del PRI, para tratar de mantenerse en Palacio Nacional.

Esta ruptura de la ex primera dama en el sexenio de Felipe Calderón (por cierto ayer también la hermana del ex presidente, la actual senadora Luisa María Calderón, La Cocoa, renunció también al PAN para buscar ser diputada federal independiente), comentábamos, favorecía claramente a Andrés Manuel López Obrador, puntero en la carrera presidencial, ya que cualquier cosa que impida la consolidación del Frente le beneficia. Pero que beneficiaba más al PRI por dos factores: 1) porque contribuía a la pulverización del voto a la que apuesta siempre el PRI como lo hizo en este año en el Estado de México, para distribuir el voto anti-PRI en diversas opciones que no sepulten su voto duro, y llegar con alguna posibilidad pese a que la gran mayoría de los electores desea un cambio en la presidencia en el 2018, y 2) porque de postular al actual Secretario de Hacienda, a quien perfilaron desde agosto pasado en la Asamblea Nacional del PRI, estarían buscando una alianza de facto, para sumar a su voto duro, los votos del calderonismo, con quienes hizo nexos cuando fungió como secretario de Energía y luego de Hacienda, en el sexenio pasado.

Ese escenario fue dado por un hecho ayer por Ricardo Anaya en una entrevista con mi compañera de Milenio Televisión, Azucena Uresti, a quien le dijo con todas sus letras que el PRI quiere dividir al PAN rumbo al 2018, porque el Frente Ciudadano por México va arriba en todas las encuestas. Su estrategia, aseguró, es fortalecer a los panistas que son “amigos cercanos” a Meade, para que apoyen su candidatura a la Presidencia. Y dio nombres:

Dijo que por eso los priistas apoyaron al panista Ernesto Cordero para que fuera presidente del Senado, porque había sido jefe de Meade en Hacienda en el sexenio de Calderón. Para Anaya es claro que la rebeldía de otros senadores panistas es por este mismo motivo, por ser compañeros de Meade; Roberto Gil secretario particular en Los Pinos; Salvador Vega, secretario de la Función Pública; y Javier Lozano, en la Secretaría del Trabajo.

“Yo les tiendo la mano y les pido que se definan, si quieren combatir al PRI son bienvenidos, si quieren apoyar a Meade que se vayan al PRI, si quieren sacar al PRI de Los Pinos, son bienvenidos”.

Para Anaya, pues, la alianza de facto, de peñistas y calderonistas es una realidad.

jaime.barrera@milenio.com

twitter: @jbarrera4