¿Mano negra contra el sistema anticorrupción?

Hoy que concluya el plazo de inscripción de los hombres y mujeres interesados en integrar el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, bien haría el Congreso de Jalisco en informar en qué va la defensa de los cuatro nombramientos impugnados de los nueve que integran la Comisión de Selección.

Como se sabe, dos ciudadanos presentaron un juicio de amparo para buscar la suspensión de los colegas periodistas Diego Petersen, coordinador de la Comisión, Isabel Sepúlveda, del ex líder de la Cámara de Comercio, René Rivial León y de la empresaria María Isabel Lazo, bajo el argumento de que las organizaciones e instituciones que los postularon no tienen relación con el combate a la corrupción y la impunidad. Según los quejosos, esa circunstancia viola la convocatoria.

Además de responder en Tribunales y resolver cuanto antes el caso para no poner el riesgo la vigencia de la convocatoria que hoy termina y abre el proceso de análisis y entrevistas a los candidatos y candidatas registradas para formar este cuerpo colegiado que será el vigilante ciudadano del SEA, el Congreso debe dejar muy clara la autenticidad de estos reclamos y sus motivaciones.

Porque sin duda extraña que luego del reconocimiento unánime que recibieron los nueves integrantes de la Comisión Especial cuando fueron electos por los diputados, por su reputación, capacidad e independencia probada de los y las elegidas, aparezca este reclamo contra personajes que gozan de plena e intachable fama pública.

Independientemente de quiénes los postularon, está claro que pueden cumplir con creces la tarea transitoria de analizar y proponer los cinco nombres que integrarán este Comité, que tendrá la grave responsabilidad de elegir al Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción, los magistrado del Tribunal Administrativo que verán los expedientes de la corrupción, y al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. El proceso para que por primera vez en la historia se incluya un componente ciudadano en un modelo de combate a la corrupción está entrando a su fase crítica y es indispensable proteger el trabajo de la Comisión para garantizar un Comité fuerte, capaz y sobretodo independiente a la clase política y gubernamental, así como de los poderes fácticos que en muchas ocasiones los controlan. Debemos cuidar todos que este litigio no fisure el proceso. Que algún grupo o personaje intente con leguleyadas obstaculizar la construcción de un verdadero y funcional modelo anticorrupción, con el objetivo de perpetuar la fiscalización a modo de la que han gozado siempre políticos y funcionarios. Habrá que estar alertas de que los sectores más retrógados no encuentren aliados en el Congreso que dejen crecer este tipo de intentos de mantener la impunidad que les ha encubierto todas sus corruptelas, y sin cuyo blindaje no conciben el quehacer político. Cerremos el paso a los que no imaginan el manejo de los asuntos públicos sin lo que ellos llaman el lubricante indispensable de la corrupción y la dádiva.

