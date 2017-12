Jalisco sin alianzas en el 2018

A diferencia de la escena política nacional en la que se constituyeron alianzas electorales para postular a los principales contendientes por la presidencia de la República (Morena-PT-PES a Andrés Manuel López Obrador; PAN-PRD-MC a Ricardo Anaya; y PRI-PVEM-PANAL a José Antonio Meade) en Jalisco ninguna de estos frente se pudo replicarse y cada fuerza política irá con candidatos propios por los mil 540 puestos de representación popular que estarán en juego: la gubernatura., tres senadurías, 20 diputaciones de mayoría relativa y 19 de representación proporcional, 125 presidencias municipales e igual número de sindicaturas y mil 227 regidurías.

Aunque todavía ayer el nuevo dirigente nacional del PRD, Manuel Granados, de visita en Jalisco se reunió con dirigentes del partido Movimiento Ciudadano en busca de postular de manera conjunta candidatos en algún distrito o municipio, nada se ha concretado aún.

Es claro que en el PRD buscan esta posibilidad ante la salida de varios de sus cuadros más valiosos para constituir la agrupación política Hagamos, con miras a crear un partido político estatal: De hecho Hagamos si concretó ya una alianza con el partido naranja, puntero en las encuestas pre electorales.

El Partido Acción Nacional por su parte anunció ya que irá sólo a las elecciones del 2018 en Jalisco, luego de que también en un primer momento analizaron la posibilidad de postular candidatos a diputados y alcaldes junto con MC y PRD. Esto finalmente no ocurrió, principalmente por la negativa de Enrique Alfaro de establecer este frente para la gubernatura.

Aunque a nivel nacional el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza se sumaron al candidato priista, en Jalisco irán también solos. No es cosa menor para el PRI local y su virtual candidato Miguel Castro, no haber podido llegar a un acuerdo con el PVEM. En las elecciones del 2012 que sí fueron en alianza, los votos del Verde fueron los que definieron el triunfo de Aristóteles Sandoval en aquella cerrada elección que tuvo con Alfaro. En el Verde que lídera el ex diputado local Enrique Aubry, lo que ven más probable es que su candidato a gobernador sea el ex priista, ex perredista, y ex morenista Salvador Cosío, quien se inscribió como aspirante a candidato independiente, a la que ya renunció ante esta posibilidad que se abrió luego de la firma de un convenio de colaboración de este partido con Confío en México, agrupación política que dirige.

El candidato de Morena en Jalisco, que es muy probable que sea el diputado federal y ex emecista Carlos Lomelí, también irá sin el PT ni el PES, que sí apoyarán en la presidencia a AMLO.

Para buena fortuna de los partidos políticos no hay en el panorama una figura de peso entre los aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura, La competencia independiente se dará en la elección al Senado y en algunas de las diputaciones en las que se registraron los jóvenes políticos del movimiento Wikipolítica cuyo líder más visible es Pedro Kumamoto.

