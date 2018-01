Gabriel también es un notable anticorrupción

Gabriel Valencia López puede acudir hoy con la frente en alto al histórico acto de la instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción Jalisco, que será celebrado hoy a las 10 de la mañana en un espacio a la altura de este logro ciudadano: la Capilla Tolsá de nuestro emblemático edificio, patrimonio de la humanidad, el Instituto Cultural Cabañas.

No sólo porque ayer se sacudió todas las presiones políticas de que fue objeto. No sólo porque finalmente tuvo el generoso gesto de desistirse de un amparo que avanzaba en la justicia federal y obligaba al Congreso y al Estado a explicar por qué pese a haber sido el tercer mejor evaluado por el Comité de Participación Social no fue incluido en ninguna de las dos ternas que el Gobernador envió al Congreso, sino porque Gabriel fue un actor clave para hacer visible la inmensa corrupción en el Congreso y la complicidad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, hace ya casi una década. Tal vez no irá en el papel de Fiscal Anticorrupción que buscó hasta el último momento, pero que le ganó Gerardo de la Cruz por su total independencia de los partidos políticos, pero puede acudir con todo el mérito de haber sido un solitario pionero en la lucha contra la corrupción y la impunidad que la reproduce, cuando muy pocos la denunciaban. Gabriel se enfrentó a la poderosa Junta de Coordinación Política de la corrompida Legislatura LVIII que integraba Jorge Salinas, de la fracción mayoritaria del PAN; Juan Carlos Castellanos, del PRI; Samuel Romero Valle, del PRD; Oscar Díaz Medina, del PANAL; Alfredo Zárate Mendoza, del PT; y Luis Manuel Vélez Fregoso, del PVEM, para que transparentaran el gasto de la llamada Partida 8000. Una cuenta discrecional de la que nunca antes se habían rendido cuentas.

Valencia tuvo que acudir a tribunales y esperar litigios por más de tres años para que fueran los jueces los que ordenaran transparentar esa generosa y secretísima partida. Eso lo logró en julio de 2010 y nos pudimos enterar que tan sólo durante el 2007 y el 2008 aquella tristemente célebre Legislatura, principalmente los seis coordinadores parlamentarios, se depositaron a sus cuentas, a parte de su salario y prestaciones equivalentes a más de 300 mil pesos mensuales, al menos, 121 millones de pesos, libres de polvo y paja. Ese desfalco por cierto sigue impune. El nerviosismo causado por todas estas revelaciones hicieron que la Legislatura LIX ordenara una revisión externa de sus antecesores, la llamada Auditoría Russell Beldorf (porque la comprada ASEJ todo les solapaba) lo que reveló más escándalos que mostraron nítidamente la crisis de fiscalización y las tramas corruptas que padecemos, y hoy queremos empezar a castigar y desmantelar. Es claro pues que la aportación de Gabriel significó una de las semillas que hoy florecen en el Sistema Estatal de Corrupción. Por eso se le debe considerar también un notable anticorrupción, con todo para convertirse, en el futuro, en uno de los funcionarios del Sistema Anticorrupción Jalisco.

