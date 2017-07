Debatir el agua, para definir no para posponer

Como se venía venir, la decisión del Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval de optar por la Presa de Arcediano con una cortina de 105 metros, detonó todo un debate entre los que están a favor y en contra de esta solución, para luego de tres décadas, tratar de traer agua adicional y cubrir los déficits que se empiezan a padecer de este recurso en el Área Metropolitana de Guadalajara.

La discusión la dinamizó (y qué bueno) la convocatoria que hizo el propio mandatario a los opositores a la presa, para debatir y que le refutaran con alguna propuesta mejor los resultados del millonario estudio que contrató a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el que fundamentó su postura.

El fin de semana, el primero en aceptar el reto fue el alcalde tapatío, Enrique Alfaro, quien reprobó la decisión del Gobernador el jueves mismo que la anunció, al insistir que seguro habría opciones para no inundar Temacapulín. Dijo que este martes podría emitir un primer pronunciamiento sobre el estudio de la ONU. Luego fueron los integrantes del Observatorio Ciudadano del Agua y se espera que hoy el consejo de rectores de la Universidad de Guadalajara anuncie que también realizará un profundo análisis de lo entregado por la UNOPS.

Desde luego que el interés mostrado por estos y otros actores es una buena noticia para Jalisco. Nada mejor que otros expertos, sean de aquí o de cualquier otra parte, pongan lupa a las 4 mil páginas que entregaron las agencias de la ONU al gobierno del Estado, luego de un trabajo de casi tres años, por el que se pagaron 90 millones de pesos.

Lo ideal sería que la discusión se centrara en la valoración técnica del estudio y en el planteamiento de alternativas verdaderamente viables, pero sin duda, aparecerá la trifulca verbal en la que dominará el componente político de quienes pretenden hacer pagar caro al gobernador el no haber cumplido su palabra (su tuit) de que no inundaría Temacapulín.

Pero lo que no podemos permitir es que el debate se vuelva inacabable y volvamos a no ponernos de acuerdo, y pospongamos una decisión vital para el futuro de la ciudad y el Estado, como nos ha sucedido en los últimos 30 años. Debemos cuidar que esta discusión incorpore gestiones alternativas del agua, que no apelen sólo a la construcción de presas, sin dinamitar lo que se lleva avanzado.

Insisto que a los funcionarios de todos los niveles, a los afectados, y a los expertos que se meterán al análisis del estudio de la UNOPS se les deben exigir debates de altura guiados por los criterios técnicos y no por revanchas políticas. Se trata de construir y no generar polémicas que no lleguen a nada y en las que perdamos todos. Una buena prueba para los que encabezan el cambio generacional de nuestra clase política, en espera de la última palabra que den sobre el tema los tribunales, en los que no hay que olvidar, van adelante los que habitan Temaca.

