Independientes a examen en el 2018

Los 86 candidatos independientes que suspiran por aparecer en la boleta electoral por la presidencia de la República; los 185 que por la misma vía buscarán llegar a la Cámara de Diputados; y los 38 al Senado, según las cifras finales que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE) al concluir el sábado el plazo para su registro, obligan a reflexionar sobre el papel que han jugado los que ya llegaron al poder por este camino hace tres años y la competitividad que logren estas candidaturas en el 2018.

Como se sabe, en las elecciones del 1 de julio del 2018 además de la Presidencia de la República, las 128 senadurías y 500 diputaciones federales, en las que buscan competir estos aspirantes sin partido, habrá que esperar a sumar las candidaturas independientes que busquen alguna de las 9 gubernaturas en juego (Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), o algunas de las 984 diputaciones locales y 1,614 alcaldías.

Será muy interesante evaluar cuántos de estos espacios quedan en manos de quienes compitan por la vía independiente. Mi hipótesis es que no serán muchos, por los muy excepcionales casos que honraron con su trabajo esta figura que por años se buscó desde la sociedad civil para romper con el monopolio de los partidos políticos como vehículo de acceso al poder. También porque muy pocos de los registrados para competir en los espacios federales tienen una propuesta clara que exponer al electorado.

Por ejemplo, de los 86 anotados para competir por llegar a Los Pinos, cuando mucho cinco lograrán recolectar las 866 mil 593 firmas en al menos 17 entidades, que les permitan lograr su objetivo de aparecer en la boleta electoral. De ellos, tres tienen claros antecedentes partidistas: el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco; la ex primera dama Margarita Zavala y el senador Armando Ríos Peter. Está la posibilidad del ex comunicador Pedro Ferriz de Con y la que es tal vez la candidatura con el objetivo más claro, la de la indígena jalisciense María de Jesús Patricio Martínez, postulada por el Consejo Nacional Indígena y quien ha reconocido que su candidatura no es para llegar al poder, sino para visibilizar las carencias de estas comunidades originarias.

Desde el 2014 que se incluyeron las candidaturas independientes en la Constitución a la fecha, hemos tenido de todo. Candidatos independientes apócrifos al servicio de los partidos o del poder que han pervertido la figura con el objetivo de pulverizar el voto; personajes de la farándula, del deporte y de la iniciativa privada que sin habilidad alguna se han servido de su popularidad y han resultado pésimos gobernantes. La ruta independiente ha sido también tomada de última hora por viejos militantes de uno o varios partidos políticos luego de perder las negociaciones o las contiendas internas en sus institutos políticos, que ya en el poder, repiten los vicios que decían combatir: Por fortuna hay quienes han dignificado este avance democrático en México y han empezado a labrar un camino alternativo e innovador del ejercicio del poder y de relación entre gobierno y gobernados. Habrá que saber distinguir entre unos y otros.

