Con AMLO más militares a la calle

El candidato de la coalición electoral Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, sigue marcando la pauta en las precampañas electorales muy por encima de sus principales contendientes del frente formado por el PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, y el del PRI-Verde-PANAL, José Antonio Meade, y ayer fue el primero en adelantar su visión y los personajes a los que encargará el problema de la seguridad en México, sin duda, la principal preocupación de la población.

Por polémico, este primer esbozo de su plan para cumplir su promesa de acabar con la guerra contra el narco en tres años, dará mucho de qué hablar y qué bueno que así sea.De entrada, lo que más llama la atención es que López Obrador hizo a un lado, y prácticamente ignoró toda la polémica de la Ley de Seguridad Interior con la que cerró el 2017, e, incluso, en contrasentido a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y de Senadores, se pronunció no sólo por mantener, sino incrementar la presencia de los militares y marinos para enfrentar el problema de la inseguridad en el País.No se puede entender de otra manera la propuesta expresada ayer por AMLO de crear una Guardia Nacional que integrarían los soldados, los marinos y los policías (no especificó si se refería sólo a los federales, o también a los estatales y municipales) para enfrentar a los grupos delincuenciales. Eso implicaría, no sólo no regresar a los soldados a su cuarteles, como lo reclaman los opositores (entre ellos los legisladores de Morena, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional, entre otros) a la Ley de Seguridad Interior que promovió el PRI, sino una virtual militarización policial. En ese sentido, la parte medular de la estrategia de AMLO no difiere mucho de lo ejecutado por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Incluso, coincide también en las iniciativas que ambos han buscado, sin éxito, para crear un mando único policial.

Del tema de la Amnistía o perdón a los mafiosos líderes de los cárteles de la droga, que sería el gran elemento diferenciador de su estrategia, nada aclaró ni López Obrador ni el ex priista y ex colaborador del asesinado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y del ex presidente Vicente Fox, Alfonso Durazo, a quien presentó como el que sería el Secretario de Seguridad Pública si el 1 de julio, como lo marcan ahora las encuestas, gana las elecciones y se convierte en el próximo presidente de México.

Nada dijo AMLO tampoco de la posibilidad de combatir el poder económico del narco con una política no prohibicionista del uso de drogas, como fallidamente la buscó Peña Nieto al enviar una iniciativa para legalizar el consumo de la mariguana, que no respaldaron ni los diputados de su partido.

Quedó, pues, muy corta esta primera presentación para "garantizar la paz" de AMLO, pero insisto que contribuye a abrir el debate para solucionar este problema que tiene en vilo al País y que fue el gran fracaso del sexenio peñista.

jaime.barrera@milenio.com

twitter: @jbarrera4