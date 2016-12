Transporte y movilidad, en la zona gris

Continúo con los claroscuros del 2016 con cuatro temas: transporte y movilidad, el Imeplan, la agenda del combate a la violencia contra las mujeres y el Instituto de Pensiones del Estado.

5. Pese a que la pretendida modernización del transporte público sigue sin reflejarse en una mejora en la calidad de este servicio, ni acaba por convertirse en el gran componente para alcanzar un nuevo modelo de movilidad integral que articule al Tren Ligero, el Macrobús, las rutas de camiones, los taxis y ERT´s, con el transporte no motorizado de las ciclovías y las zonas peatonales, en el 2016 se alcanzó a ver un poco de luz con el primer Fondo Metropolitano que no privilegió la infraestructura para el auto y con las licitaciones para ver nacer las primeras rutas con el modelo de empresa, y ya no con la de hombre-camión. El año que termina atestiguó las primeras grandes resistencias a la construcción de ciclovías, fruto de toda una vida de movilidad motorizada, a lo que autoridades deberán responder con mayor socialización y planificación y continuar por esta ruta para lograr una ciudad más sustentable.

6. Tal vez por su violentada vida institucional sufrida en el 2015, el Instituto Metropolitano de Planeación tuvo un accidentado 2016, por definir tiempos y acciones más con una lógica político-electoral que con una visión técnica. Ejemplo de ello es lo que pasó con el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), que si bien constituyó el primer gran esfuerzo para crear un instrumento de planeación urbana real, en el Imeplan hicieron oídos sordos a sólidas críticas que pueden mejorar ese documento. Algo similar pasó con la integración al vapor de la Agencia Metropolitana de Seguridad, que quedó lejos de ser lo que se pretendía originalmente. El Imeplan nos haría un bien a todos si en 2017 muestra más apertura al debate.

7. Aunque en los últimos doce meses ni las agresiones ni los homicidios de mujeres han disminuido, Jalisco se sumó a los estados que han emitido una alerta contra la violencia de género, que sin duda ha servido para visibilizar el problema y empezar a construir una cultura de denuncia. La agenda para avanzar en la equidad de género se consolidó este año en la entidad con el establecimiento de la Alerta Alba para atender casos de mujeres desaparecidas y el observatorio de participación política de la mujer.

8. El 2016 quedará como el año que marcó al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), sin duda uno de los fondos financieros de servidores públicos más robustos del País. La baja en los rendimientos y en las aportaciones, que empiezan a generar un déficit en su operación, obligan a que se maneje con mayor transparencia y, sobre todo, con mejores criterios para decidir en qué se invierte. Las pérdidas en los casos de las Villas Panamericanas y Abengoa, obligan a un esquema de mayores contrapesos para garantizar la salud del fondo para el retiro de los burócratas de Jalisco.

Mañana la conclusión de los claroscuros del 2016.

