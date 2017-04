Temor aeroportuario por Trump

Este mes es temporada de asambleas de accionistas de las empresas registradas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y habrá comentarios a las políticas públicas seguidas por el presidente Donald Trump y los posibles efectos en el desarrollo empresarial, como le informé ayer en el caso del Grupo Industrial Saltillo (Gissa).

América Móvil (Amx), que preside Carlos Slim Domit, no hizo referencia alguna al tema. La empresa es la de mayor valor de mercado en la BMV y tiene presencia en Estados Unidos.

Las que también hicieron comentarios a sus accionistas fueron el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que preside Laura Díaz Barroso Azcárraga, y Coca-Cola Femsa (Kof), que encabeza José Antonio Fernández,El Diablo. Al igual que Gissa, advirtieron de efectos negativos.

GAP destacó que “cualquier evento que pueda hacer menos atractivo el viajar desde y hacia Estados Unidos, incluyendo cambios legislativos en materia migratoria en Estados Unidos, podría disminuir el nivel de tráfico de pasajeros en los aeropuertos de GAP, lo que podría afectar adversamente el negocio, ingresos o resultados de operación”.

Cualquier modificación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) le perjudicaría porque puede frenar la economía nacional, reducir las remesas, el comercio entre los dos países o desacelerar la inversión extranjera directa en México. Adicionalmente, “no puede predecir” qué efecto podría tener cualquier ataque o amenaza de ataque terrorista en Estados Unidos, en los aeropuertos que administra o contra líneas aéreas internacionales.

En breve referencia, Femsa Coca-Cola apuntó que cualquier cambio de política pública donde opera “podría afectar la situación política y las condiciones sociales. Cambios similares en otros países como Estados Unidos, podría tener un efecto adverso en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y proyecciones. No podemos asegurar que los acontecimientos políticos y sociales en los países en los que operamos o en otros países, como la elección de una nueva administración, reformas a las leyes, políticas públicas o regulaciones, desacuerdos políticos, disturbios civiles y el aumento y percepción de la violencia, sobre los cuales no tenemos control, no tendrán un efecto adverso en el mercado local o global o en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y proyecciones”.

jesus.rangel@milenio.com