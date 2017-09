El tema automotriz atora el TLC

La tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que concluirá el miércoles en Ottawa, será clave políticamente sobre todo porque Estados Unidos no ha dejado de amenazar con salirse del acuerdo.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dejó muy en claro el viernes pasado cuál es el interés central de su país en el proceso de negociación: reducir a fuerza el déficit comercial causado por la industria automotriz.

Quiere recuperar la presencia mundial en este sector que rápidamente ganan los fabricantes de Japón, Corea y China, sin descuidar lo que hacen las automotrices europeas.

En un artículo de su autoría, el funcionario afirmó que EU tiene un déficit comercial automotriz de 70 mil millones de dólares y que no es correcto señalar que no es preocupante por el alto contenido de fabricación de origen estadunidense.

Hizo referencia a un estudio publicado por Anne Flatness y Chris Rasmussen, del Departamento de Comercio, donde se revela que entre 1995 y 2011 el contenido estadunidense en productos manufacturados importados de Canadá disminuyó 15 por ciento; en el caso de México la caída es de 16 por ciento. “No hay razón para pensar que la situación mejoró en los siguientes años”.

Ross destacó que EU tendría un superávit comercial con “sus socios del TLC si no fuera por el déficit comercial de automóviles y autopartes”, y agregó que Canadá y México son la mayor fuente de productos manufacturados importados a EU; representan casi una cuarta parte.

A EU le preocupa el contenido nacional, porque gran parte es de socios comerciales no pertenecientes al TLC, que casi se “ha duplicado” en el caso de México al pasar de 14 a 27 por ciento. “El TLC ha proporcionado entrada a un mercado más grande para países externos, y EU está pagando el precio”, puntualizó.

El daño para EU está relacionado con los trabajadores. Y las reglas de origen tampoco son de su beneficio. La advertencia política es clara por parte del Ross: “Si no fijamos las reglas de origen, las negociaciones sobre el resto del acuerdo no cambiarán significativamente el desequilibrio comercial”.

La negociación será más difícil.

Cuarto de junto

Muy atinada la actitud de Miguel Ángel Mancera, quien no pedirá licencia hasta que la emergencia en la ciudad termine. Ha sido muy cuidadoso, junto con Luis Serna, su secretario particular, de no usar las redes para publicar los recorridos en zonas dañadas, y qué bueno que las pipas de agua atienden la emergencia acompañados de una patrulla. Los han asaltado.

