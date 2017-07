Equipo viejo en la SCT

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, juntó en un solo portal los documentos de las 14 licitaciones y adjudicaciones relacionadas al Paso Express de Cuernavaca.

Ahí no están ni el proyecto ejecutivo ni el resultado de la supervisión de obras. El primero lo hizo la Consultora Mexicana de Ingeniería con el contrato No. 2016-09-CE-A-027-Y-00-2016 y el segundo Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnológica con el contrato No. 15-Q-CF-AA-001-Y-0-15.

Esta última empresa “se obliga a guardar total confidencialidad y por ende a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos o no autorizados por la SCT la documentación o información que le proporcione ésta, así como el análisis y los resultados que de los trabajos se deriven”.

Para saber si hubo o no negligencia en la construcción del Paso Express, habrá que esperar los estudios técnicos solicitados por la SCT.

Lo que sí se sabe es que en mayo pasado la SCT pidió a la Secretaría de Hacienda 4 millones 900 mil pesos para adquirir equipo de prueba de materiales utilizados en la ejecución de obras de infraestructura carretera.

En la petición la SCT explica que el equipo para pruebas de mezclas asfálticas tiene antigüedad mayor a 50 años y no cuenta con los sistemas actuales para graficar los resultados; el que se usa para pruebas Marshall (más de 30 años) sirve para evaluar la calidad de mezclas densas, pero no las de alto desempeño; el agitador de mallas tiene más de 30 años; la prensa de pruebas de comprensión supera los 40; el horno de mufla para calcinación de prensa asfáltica (más de 40 años) no puede controlar la temperatura de pruebas.

El nuevo equipo “permitirá realizar acciones técnicas en apoyo a las obras en ejecución que realiza la SCT a escala nacional, que representan una inversión en obra pública de al menos 17 mil millones de pesos en 2017, por lo que es de suma relevancia las evaluaciones de los asfaltos, mezclas asfálticas, pinturas, aceros, productos de acero y otros”.

