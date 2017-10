Sabadell no cobrará ningún tipo de comisión

Sin duda, el modelo bancario que implementaron en materia de crédito es innovador, y lo será mucho más a partir de enero cuando comience la captación de ahorro y de inversiones. “Pagaremos tasas de interés más altas al ahorro puro y no cobraremos comisiones ni por transferencias electrónicas ni manejo de cuenta, por nada, porque no tenemos sucursales”.

Francesc Noguera, director general del Banco Sabadell en México, afirma que su propuesta será muy ambiciosa “porque tenemos capacidad para hacerlo con tecnología de punta. En promedio cada año invertimos 200 millones de pesos en la mejor tecnología, para dar la mayor seguridad al usuario en sus operaciones y rápida respuesta”

–¿Y si no tienen cajeros automáticos, qué se tiene que hacer para tener efectivo?

–No queremos ser un banco de efectivo, y eso no es culpa del cliente. No tengo cajeros automáticos, pero se harán acuerdos con quien los tiene para que se puedan usar. A nuestros usuarios les regresaremos a su cuenta Sabadell el cobro de comisiones por usar los cajeros; se les reintegrará el

cobro total. Eso lo podemos hacer porque no invertimos en ladrillos, sino en tecnología.

Noguera señala que la historia del banco en México data de 1991 cuando se estableció como oficina de representación; después profundizaron en el mercado bancario en su alianza con Banco del Bajío y a partir de 2014 comenzó la actividad como banco propio, fundamentalmente para créditos empresariales.

La cartera es de 50 mil millones de pesos, sobre todo para los sectores industrial, energía renovable, agronegocios, hoteles, inmobiliario, manufactura, infraestructura y servicios. Su presencia central está en Monterrey, León, Cancún, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, con 13 oficinas empresariales y tres de banca corporativa.

En 2018 se abrirán oficinas en las ciudades de Tijuana, Chihuahua, Culiacán, Hermosillo, Aguascalientes, Celaya y San Luis Potosí, y seguir con Saltillo y Torreón para en 2020 duplicar el número de oficinas y llegar a una cartera crediticia superior a 100 mil millones.

Para ese año también se ofrecerán los servicios de tarjetas —de crédito y de consumo— y créditos hipotecarios.

“México es una economía grande, muy estable, muy confiable, poco bancarizada y con grandes oportunidades de crecer en el mercado. Por eso estamos aquí. Queremos brindar un servicio más íntimo y seguro, más confiable y con alta tecnología. En Banco Sabadell tenemos obsesión por dar un buen servicio con un modelo innovador”.

jesus.rangel@milenio.com