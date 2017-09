El 13 de octubre es el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales instaurado por la ONU, y previamente se evaluará el impacto macroeconómico y en el gasto público de estos hechos en América Latina y el Caribe.

Habrá una reunión del 5 al 7 de octubre sobre el tema por invitación del gobierno de Costa Rica, el Sistema Económico Latinoamericano y la Oficina de la Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Unisdr).

Después de los terremotos en México y de los huracanes en el Caribe, será de gran importancia conocer resultados y caminos a seguir precisamente para evitar pérdidas humanas.

Robert Glasser, representante especial del secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU, hizo un reconocimiento al pueblo mexicano, la agencia nacional de Protección Civil, la Cruz Roja y otras entidades porque reaccionaron “con fortaleza” ante el trágico desastre y la trágica pérdida de vidas del terremoto del 19 de septiembre.

El funcionario hizo un señalamiento que sin duda ocupará los primeros niveles de crítica durante los próximos días, y se refiere a los reglamentos de construcción.

Lo dijo así: “Esta última tragedia sísmica subraya una vez más la verdad de que no son los terremotos los que matan a la gente sino los edificios.

“Incluso en la Ciudad de México, con su notable sistema de alerta temprana y los estrictos códigos de construcción y uso de la tierra establecidos después del terremoto de 1985, esto sigue siendo un desafío importante”.

Comentó sobre “la búsqueda desesperada de sobrevivientes particularmente en las ruinas de la escuela Enrique Rébsamen en la Ciudad de México”, y renovó la petición para el apoyo a la Iniciativa Mundial sobre Escuelas Seguras, que pretende evitar la repetición de tragedias que han visto miles de niños, estudiantes y maestros muertos en terremotos mientras se sentaban en sus escritorios.

Aquí hay un mensaje muy claro a México en general y la CdMx en especial: los reglamentos de construcción o no son estrictos o no se aplican por asuntos de corrupción. Ya comenzó la crítica sobre el tema porque se empezó a descubrir que muchos edificios de vivienda de reciente construcción no cumplían con los requisitos.

Cuando viví en una unidad habitacional en Miramontes, el nuevo vecino cambió el uso del suelo y empezó a modificar la casa de interés social para poner un tugurio. Fuimos con el delegado de Coyoacán, del PRD, y nos dijo que todo era legal. Esa zona prácticamente ya no es de vivienda, es de negocios.

