Venden más gasolina de la que hay

Son entendibles las explicaciones ofrecidas por Pemex para explicar el porqué en varias ciudades del país hay escasez de gasolinas. Sin embargo, creo que falta información o que la ocultan.

Las cifras de la petrolera, hasta el cierre de noviembre, revelan que hay un déficit entre la producción e importación de gasolinas frente a las ventas internas por 105.3 millones de barriles diarios (mbd).

En ese mes la producción de gasolinas fue de 253.8 millones de barriles diarios y las importaciones sumaron 469.9 millones. Esto significa que la disponibilidad de esos productos alcanzó 723.7 millones de barriles diarios, mientras que las ventas internas sumaron 829 millones de barriles. Hay un faltante y no sé si también este factor sea parte de la problemática de escasez.

La producción de gasolinas superó los 400 millones de barriles diarios hasta septiembre de 2014; a partir de ahí disminuyó. En julio pasado, la cifra bajó a 300 millones de barriles diarios y para noviembre fue de 253.8 millones.

Por el contrario, las importaciones aumentaron. El promedio de compras externas en 2015 fue de 426.7 millones de barriles diarios y en noviembre alcanzó 469.9 millones.

La venta interna de gasolinas es un gran negocio: al cierre de noviembre alcanzaron 32 mil 25 millones de pesos. Ese pastel ya no será único de Pemex.

Erik Legorreta, de la empresa Conjunto de Servicios Industriales (CSI), de la que escribí ayer, me dice que el corporativo, “que funge como cliente, contrató como proveedor de diversos productos y servicios especializados a Construcciones Tapia, empresa a la cual se le han pagado todos sus adeudos presentados, comprobados y documentados; por lo cual es falso que se le adeuden 270 millones de pesos. No obstante, esta última, ha reclamado adeudos que no están documentados, soportados y verificados. A pesar de lo anterior, Construcciones Tapia ha difundido información falsa involucrando a otros actores con el objetivo de presionar y así cobrar injustificadamente adeudos que no ha podido comprobar por la vía legal”.

Me asegura que ni él ni la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (Amipe) que preside han realizado gestiones ante funcionarios de Pemex, lo que nunca escribí.