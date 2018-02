En México opera el banco chino más grande del mundo

Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, calificó de “alarmante” la creciente presencia de Rusia y China en América Latina y dijo: “Latinoamérica no necesita nuevos poderes imperiales que solo buscan el beneficio propio... EU seguirá siendo el socio más estable, fuerte y duradero de la región”.

Sus afirmaciones las hizo en la Universidad de Texas, horas antes de volar hacia México, donde el tema de la supuesta participación rusa en las elecciones fue bateada con home run por el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Tillerson ya debe saber que el Industrial and Commercial Bank of China México (ICBC México), la subsidiaria del banco más grande del mundo, recibió en noviembre de 2014 licencia para operar como banca múltiple, la primera de capital chino en México, y que abrió sus puertas el 6 de junio de 2016.

Lo que no sabe es que captará 6 mil millones de pesos a través de la colocación de certificados bursátiles bancarios de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores. El presidente del consejo es Liang Cui y el director general del ICBC México es Yaogang Chen.

El banco chino, en el documento informativo para inversionistas, le dice a los potenciales socios que “en los próximos tres años nos enfocaremos en 10 industrias estratégicas: energía, infraestructura, telecomunicaciones, automotriz, alimentos y bebidas, petróleo y gas, gobierno, inmobiliaria, ventas de mayoreo y menudeo e instituciones financieras no bancarias”.

Hay más.

Cuarto de junto

Emma Noemí Vázquez Martínez, jefa de la Unidad de Comunicación Social del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), me aclara que en 2017 llevó a cabo dos procesos de licitación pública electrónica, independientes entre sí, para modernizar los sistemas tecnológicos de control y supervisión del sistema eléctrico, conocidos como SCADA/EMS/MMS/DTS, de los que ayer comenté. En el primer proceso de licitación ganó Accenture, empresa que no intervino “en ningún momento” en la segunda licitación donde se presentaron 336 preguntas y 34 repreguntas que fueron puntualmente respondidas. El fallo de la licitación fue el pasado 14 de diciembre de 2017 y Siemens fue la ganadora. “No se declaró desierta”, precisó, aunque eso no lo escribí... La Universidad Anáhuac México realizará el próximo martes el Encuentro Empresarial para vincular más la escuela con la empresa; estarán Juan Pablo Castañón, presidente del CCE; Alejandro Delgado, presidente de Inadem, y Cipriano Sánchez, rector de la universidad.

