México tendrá que dejar el carbón

En 2001, cuando Ignacio Galán llegó a la presidencia de Iberdrola, la actual líder mundial en renovables era cinco veces más pequeña. La planeación y las inversiones la fortalecieron, y ahora, con tecnología de punta y formación de cuadros altamente calificados, enfrentará los nuevos retos.

El dirigente empresarial es parte del consejo de la Agencia Internacional de Energía, donde México es integrante, y afirmó que en los próximos 20 años habrá un incremento en la demanda de electricidad de 60 por ciento, lo que requerirá inversiones por más de 20 trillones de dólares en todo el mundo.

Con esos recursos se generará más electricidad y se construirán redes de transmisión y servirán para transformar con nuevas tecnologías las plantas que envejecerán. “En México habrá que cambiar las que usan combustóleo y carbón por energía renovable o de ciclos combinados”.

Los retos son claros porque millones de personas no tienen acceso a la electricidad. “Ahora tenemos tecnología sustentable para atender la demanda mundial. Es un buen momento porque tenemos recursos técnicos y humanos para llegar a cualquier parte y mantener a la gente conectada”.

Galán destacó que el siglo 21 será el de la gestión del talento, de personas capaces de utilizar tecnologías cambiantes para bien de la sociedad. “Nosotros gastamos mucho en formación, 42 horas por persona al año de todos los niveles, porque una pantalla es la que ahora soluciona los problemas, no un electricista”.

El presidente de Iberdrola comentó que la demanda va junto con el crecimiento económico mundial de 3 por ciento en promedio para 2017. “Más de 180 países crecieron; antes eran unos cuantos. México avanzó más de 2 por ciento y es más que razonable. Para 2018 la perspectiva es que continuará el crecimiento, y ahí estaremos”.

CUARTO DE JUNTO

De risa. Piero Novelo, director general en México y Centroamérica del laboratorio Baxter, inició una campaña en el centro del país en la que afirma que las autoridades de salud no hacen bien su trabajo porque no los contratan en tratamientos de diálisis. En Guatemala quisieron comprar al ex presidente Otto Pérez Molina para quedarse con el negocio y fueron denunciados… Arturo Morales, presidente del nuevo consejo directivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, se reunió con el secretario de Salud,José Narro, con quien revisó los avances del sector y agradeció el apoyo recibido, en especial de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que encabeza Julio Sánchez.

