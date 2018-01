La incógnita de la reforma fiscal de Trump

Empresas como American Airlines, AT&T, Comcast (matriz de NBC), Bank of America, Boeing, Wells Fargo, Southwest Airlines, U.S. Bancorp, Commerce Bancshares, Zions Corporation, The Hartford y Fifth Third Bacorp, ya anunciaron que pagarán un bono de mil dólares a sus trabajadores por los beneficios recibidos gracias a la reforma fiscal del presidente Donald Trump vigente desde el 1 de enero.

Son más las empresas que han determinado beneficiar a sus trabajadores por la baja de impuestos, pero no lo han hecho público. Además, los corporativos informaron que aumentarán sus inversiones también con recursos obtenidos por la rebaja fiscal; Boeing lo hará con 300 millones de dólares y American Airlines con 130 millones, por ejemplo.

Es un triunfo político real de Trump que influirá positivamente en la opinión pública conforme los beneficios se extiendan, incluso con mejor entrenamiento y educación de los trabajadores.

Las cifras que se han hecho públicas hasta ahora por parte de las empresas son estimaciones. Los datos finales se conocerán cuando presenten formalmente a las autoridades fiscales los resultados financieros de 2017.

Hay un elemento importante cuya repercusión todavía no es clara: los beneficios de la reforma fiscal también será para corporativos de capital extranjero con filiales en EU. Los ingresos recibidos los usarán para aumentar las inversiones, pero no han decidido si retiran plantas de otras naciones donde pagan más impuestos.

A finales de año, por ejemplo, la energética española Iberdrola informó a sus accionistas de un “ingreso no recurrente”, consecuencia de la reforma fiscal de EU, que “podría alcanzar un importe en el entorno de los mil 200 millones de euros después de impuestos”.

Como se quiera ver, es dinero bienvenido. Habrá que estar atentos a la decisión de transferir inversiones de un país a otro por parte de las multinacionales que harán análisis de la situación.

Hasta en el sector privado causó preocupación la deficiente actuación de la procuraduría capitalina, que encabeza Edmundo Garrido, por la ridícula investigación del homicidio de la joven modelo argentina. Alguien tendrá que pagar las torpezas del caso.

Los que apoyan al doctor Armando Ahued para que sea candidato a la jefatura de Gobierno de CdMx dicen que captó muchos apoyos por su modelo de atención médica que permitió ofrecer 112 millones de consultas, y atraer la atención de internautas de Twitter y Facebook con información de padecimientos de alto riesgo.

