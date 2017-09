El gran engaño político

Los partidos políticos y sus legisladores están construyendo un gran engaño. Quieren utilizar recursos públicos aprobados en la Constitución para un fin y canalizarlos como ayuda para los miles de afectados por los sismos y las intensas lluvias. No les importa violar la ley.

Deberían modificar la Constitución y eliminar la asignación de cualquier tipo de recurso público a favor de los partidos políticos.

Hace años estuve en un proceso electoral en Alemania —supongo que ya mejoraron los métodos— y me llamó la atención la transparencia en el uso de recursos. El organismo electoral es responsable de cómo se usan.

En las esquinas de las calles principales de todo tipo de ciudades y poblaciones se instalan módulos con las fotografías de los diferentes candidatos federales o locales. Se prohíbe cualquier otro tipo de propaganda política.

Los partidos pueden vender playeras, plumas, encendedores, libretas, vasos, botellas, etcétera con el logo institucional, pero no con fotos del o los candidatos. Los recursos obtenidos se reportan al organismo electoral, también las aportaciones individuales de personas o empresas para que exista un control absoluto del movimiento del dinero.

No hay fondos oscuros o no comprobables. El riesgo de no hacer caso a las leyes es alto: se pierde el registro. Por eso no hay muchos partidos políticos. No se presupuesta dinero público para fines electorales como en México.

Las propuestas de los partidos mexicanos son un gran manipulación de solidaridad partidaria. No es dinero propio, es el que pagamos con impuestos. Es vergonzoso que violen la ley y se vistan de blancas palomas. No merecen un solo centavo de recursos públicos. Merecen una supervisión estricta y a fondo de lo que usan y de dónde lo obtienen.

Cuarto de junto

La autopista queretana con socavones es una obra de infraestructura estatal que ahora recibirá el apoyo federal... En respuesta al pedido del papa Francisco, la fundación Scholas Occurrentes apoyará a los afectados por los sismos con un equipo internacional que trabajará en comunidades educativas mediante Clínicas Reparadoras a través del arte, la tecnología y el deporte. Ya están en México los directores mundiales de Scholas, José María del Corral y Enrique Palmeyro, quienes junto con el Consejo Asesor de la fundación en el país que encabeza Mauricio Sulaimán, recorrerán las zonas afectadas... Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, debe investigar otras escuelas y edificaciones que existen por obra y gracia de la corrupción.

