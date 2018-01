El fallo de la licitación aeroportuaria, inapelable

Respuestas: muchos lectores señalan que por miedo o porque el gobierno me paga, no califico como corruptelas los señalamientos de inconformidad de la empresa Mota-Engil México sobre el resultado de la primera licitación para construir el Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT) del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Y también me llovieron mentadas de madre porque no escribí que la segunda licitación que está en proceso para el mismo tipo de construcción es ilegal por la controversia.

Me gustaría que esos corifeos de “ya sabes quién” demuestren sus blasfemias. Quien debe determinar si hay un ilícito en el procedimiento o corrupción es la Secretaría de la Función Pública (SFP) que, como se informó, integra el expediente para investigar el caso y fijar una postura legal; si hay corrupción o no, esa dependencia lo dirá; yo no la veo.

Por cierto, el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas es el que señala que “no procederá recurso alguno” contra el fallo, en este caso se declaró desierta la licitación. No obstante, sí procede que el interesado interponga un acto de “inconformidad”. Eso es precisamente lo que está haciendo Mota-Engil.

En cuanto a la segunda licitación de la misma obra, con la respuesta anterior hay claramente legalidad en el procedimiento. Además, en el “aviso público” de la convocatoria, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) informa a los interesados que ante la “inconformidad” de uno de los participantes en la primera licitación, “por única ocasión y por las circunstancias excepcionales”, se revela el monto del presupuesto total autorizado que es de 10 mil 410 millones 692 mil 998.90 pesos.

Este tema, el del presupuesto, es precisamente base de la inquietud planteada por la empresa constructora a la SFP. Se hace público para evitar que se presentara en el concurso una “ventaja indebida” de algún participante en este concurso licitatorio.

Por eso insisto en que no hay ninguna ilegalidad.

Lo siento, aquellos que usaron la información para afirmar que en el aeropuerto todo huele a corrupción, se equivocaron. La empresa inconforme tampoco mencionó la palabra corrupción en los documentos entregados a la SFP.

Y qué bueno que se inconformó, porque se está revelando información sobre el procedimiento y porque sin duda la Función Pública castigará a quien tenga que ser si se encuentra algo, y si no, pues deberá continuar con sus programas licitatorios del GACM para terminarlo en los plazos establecidos.

