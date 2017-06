Los “no” de Coca-Cola

En ocho días más Francisco Crespo, chief growth officer en The Coca-Cola Company, entregará formalmente la estafeta de presidente de Coca-Cola México al español Manuel Arroyo.

Será un desafió superar lo hecho por Crespo, que dejó números como los siguientes: inversiones por más de 17 mil 500 millones de pesos en 2016, creación de 97 mil empleos directos y más de un millón de indirectos, y representar el 1.4 por ciento del PIB por parte de la industria mexicana de Coca-Cola.

Además, un 45 por ciento del portafolio de bebidas es bajo en o no tiene calorías; 220 presentaciones con menos de 100 calorías; por tercer año consecutivo “se regresó a la naturaleza” más del ciento por ciento del agua que se utiliza en la elaboración de los productos, y el 31 por ciento de la energía eléctrica que proviene de fuentes renovables.

Hay otros datos relevantes relacionados con el concepto de gobierno corporativo, que se elaboran bajo la metodología del Global Reporting Initiative (GRI), y que revelan lo siguiente:

“No se recibe apoyo económico por parte de entes del gobierno. No se opera en áreas protegidas. No existen hábitats afectados por vertidos y escorrentía procedentes de la organización. No hubo sanciones en materia ambiental al momento de obtener la información ni reclamaciones ambientales. No se presentaron centros o proveedores con riesgo de casos de explotación infantil o con riesgo de casos de trabajo forzoso. No se presentaron casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas”.

Estos “no” deberían tener mayor información. Arroyo debería convencer a quien lo hace de que el GRI merece mucha más explicación. No sé, por ejemplo, qué quieren decir con “tercera de forros”, y sería prudente que cuando se afirma que 31 por ciento del agua se recicla y 32 por ciento se reutiliza, se acompañaran detalles de dónde.

Cuarto de junto

Los gobernadores de Querétaro, Baja California, Nuevo León y Chihuahua, Francisco Domínguez, Francisco Vega, Jaime Rodríguez y Javier Corral, se reunieron en París con el Movimiento de Empresas de Francia... El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, encabezó la reunión del Consejo Empresarial para la Planeación de la XV Edición de México Cumbre de Negocios 2017, donde se discutirán los principales temas políticos, económicos y sociales para dar forma al futuro del país... El Órgano Interno de Control del IMSS declaró nula la licitación pública en Puebla para ofrecer el servicio de diálisis peritoneal por irregularidades. La había ganado Baxter.