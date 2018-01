Banobras quiere listas negras de la DEA e Interpol

Con la novedad de que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que dirige Alfredo Vara, busca a un proveedor que le complemente los servicios de listas de identificación de personas bloqueadas, de personas políticamente expuestas y de aquellas que impliquen riesgo para la institución en sus operaciones de negocios.

Todo relacionado con la necesidad de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esto implica tener acceso a 40 diferentes fuentes de información nacionales, extranjeras y de instituciones policiacas, que incluyen listas de instituciones oficiales.

El proveedor debe ofrecer acceso “ilimitado” a las consultas hasta el 31 de diciembre del presente año, y dar “entera satisfacción” a Banobras en la recepción del servicio.

Entre las fuentes informativas están: la Office of Foreign Assets (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU, el Bureau Industry and Security del Departamento de Comercio, la PGR, el Bank of England, la DEA, la Office of the Superintendent of Financial Institution de Canadá, Her Majesty’s Treasury de Gran Bretaña, la Unión Europea, la ONU, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia.

Asimismo la lista de terroristas de Al Qaeda, Talibanes, del BID, del US Immigration and Customs Enforcement, el Banco Mundial, la Interpol, el FBI, el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives; el US Marshals Service, el Servicio Secreto de EU, la London Most Wanted, listas de notarios, corredores y donatarias; la de personas físicas y morales bloqueadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT, entre otras.

Banobras asegura que cuenta con un sistema de identificación y conocimiento del cliente y su relación contractual, pero que debe complementarse con las listas negras en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de personas políticamente expuestas o que impliquen riesgo tanto nacionales como extranjeras, como el caso de candidatos a puestos de elección popular.

Cuarto de junto

El nuevo director general de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, Bernardo Espino de Castillo Barrón, se reunió con integrantes de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) a quienes expresó su decisión de implementar un sistema para agilizar trámites, apoyar a la pronta aprobación de la nueva ley en la materia y coadyuvar para lograr la regularización, profesionalización y dignificación del sector.

